藝人林浩文於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「書蟲」一角，亦係佢入行後較多人有印象嘅角色；去年他趁空檔時間考了的士牌兼職做的士司機，原因是「男人始終要搵多啲錢」，又指拍劇永遠係佢首選，希望演藝事業可以一直做到老，但可以喺未有劇拍嘅時候做下兼職。

林浩文希望透過揸的士去看人生百態。林浩文當時透露清晨4點天未光就起身去攞車，每朝5點開工至下午5點放工。談到做的士司機趣事，林浩文表示有乘客認得佢，他直言如果的士乘客認得，大可以上車後可以相認，並一齊討論《愛·回家之開心速遞》劇情。