藝人林浩文於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「書蟲」一角，亦係佢入行後較多人有印象嘅角色；去年他趁空檔時間考了的士牌兼職做的士司機，原因是「男人始終要搵多啲錢」，又指拍劇永遠係佢首選，希望演藝事業可以一直做到老，但可以喺未有劇拍嘅時候做下兼職。
林浩文希望透過揸的士去看人生百態。林浩文當時透露清晨4點天未光就起身去攞車，每朝5點開工至下午5點放工。談到做的士司機趣事，林浩文表示有乘客認得佢，他直言如果的士乘客認得，大可以上車後可以相認，並一齊討論《愛·回家之開心速遞》劇情。
曾因不想浪費租車錢 嘗試揸「特更」的士
近日，林浩文表示幕前工作排到5月，但想趁後生及放假賺錢，租了全日的士揸，因不想浪費租車錢所以嘗試揸「特更」，即連續21小時揸的士。林浩文差唔多揸足一日的士，為保障自己和乘客安全，間中都會偷時間休息，惟林浩文指揸完「特更」的士第二日下午開工時頭暈暈，笑言「無下次．」。
林浩文擅長跳舞 曾參加《盛·舞者》
現年32歲的林浩文以舞蹈員出身，15歲開始跳街舞，擅長HipHop，BreakDance及社交舞等。林浩文在2008年無綫節目中曾為郭富城伴舞，之後又於2017年入讀第29期無綫電視藝員訓練班，之後開始參與唔少劇集拍攝，不過飾演閒角居多。林浩文最為人熟悉角色必定是《愛·回家之開心速遞》書蟲一角。另外，TVB喺2021年拍攝真人騷節目《盛·舞者》，林浩文都係參加者之一。至於待播劇方面，林浩文於《非常檢控觀》中飾演游嘉欣哥哥，跟一班孤兒院小朋友長大，周圍偷呃拐騙。
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