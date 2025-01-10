愛．回家｜林淑敏唔敢篤姚焯菲魂精 許家傑否認大牌下次會大聲講唔該

無綫昨日在電視城舉行「TVB職藝員聯歡晚宴2025」，筵開120圍盆菜。《愛．回家之開心速遞》多位演員出席，「風少」陳浚霆更帶同粉絲為他整的易拉架為自己拉票。主席許濤宣布加人工，林淑敏大感雀躍，由於外間傳她的人工不低，她否認︰「我薪金係合理，但無傳聞咁高，依家加人工好開心！」 談到何晉樂的薪金只得0元，她說︰「我諗呢個薪金表出嚟嘅時候何晉樂都未出世，我諗佢都未入行，所以唔準。」許家傑表示自己入行很低人工，但不至於0元，林淑敏稱剛入行時只得1500元。

期待 姚焯菲將加入 提到姚焯菲將加入《愛‧回家》，二人表示有聽聞，但暫時未見到她，期待可以跟她合作。「大小姐」常在劇中篤人魂精，林淑敏說︰「我唔夠薑！我好鏜意佢呀！佢比賽嗰陣我已經好鍾意佢！」許家傑同樣在《聲夢傳奇》時有留意姚焯菲，更大讚對方唱主題歌時很有家的感覺。林淑敏稱很喜歡見證年紀少少的藝員加入，因為可以見證住他們成長及變化，許家傑笑謂大小姐不但見到吳偉豪長高，更見證埋吳偉豪父親吳大強入行。

林淑敏被指耍大牌 早前有網民開PO提到林淑敏及許家傑耍大牌，他們表示留意，談到網民的形容，林淑敏估計是拍攝外景時發生。她說︰「其實我印象唔深，我亦都好少去黃埔，我覺得唯一可能會唔會係我哋開外景嘅時候。如果係外景我哋去過個區，唔知去咗咩會所有泳池，成日都喺嗰度拍嘢，可能喺嗰個位行出行入，會唔會有人叫我哋，但係我哋又聽唔到。」

許家傑會大聲啲講唔該 許家傑就否認耍大牌，自言昔日雖然有時演壞人，但自己是個怕羞、溫柔的人，有時不擅表達因而可能予人不禮貌的感覺。他說︰「相信認識我嘅人都知道我好着重呢樣嘢（禮貌），呢樣嘢係關乎我屋企嘅家教，如果喺街嗰度見到我同我打招呼，我自己覺得自己係好溫柔嘅人，好多謝大家咁鍾意我哋，下次見到大家都會講早晨、各位好。」 他續謂有留意到網民指提醒他沒有拉背囊拉鍊，但遭不禮貌對對，許家傑解釋︰「可能係真嘅！我唔係好鍾意拉背囊拉鍊，有陣時我就好鍾意戴口罩，喺公共交通工具驚感染，我可能講咗唔該，但係佢聽唔到，但係我以後都會大聲啲講唔該。」