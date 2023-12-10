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娛樂
2023-12-10 21:43:30

愛．回家｜滕麗名神還原港女黑雨獲救場口 扮消防員原來係98年港男

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滕麗名在《愛．回家》中還原香港世紀暴雨當日有女子獲消防員救起的場口。

滕麗名及呂慧儀昨日在IG上載劇照，照片見到她們分別被消防員救起，笑容非常燦爛。照片令人想起今年9月香港世紀暴雨，有女子被消防員抱出車廂的畫面。由於當時該名女子笑得非常燦爛，照片火速引來熱烈討論。其中以滕麗名的表情最神似，令網民爆笑。

最新一集《愛．回家之開心速遞》提到滕麗名因為車禍被困在車中，有數名消防員到場把她救出，其後她露出滿足的笑容，過程被電視台報道。其後熊家上下都恥笑滕麗名對消防員有特別癖好，儘管她不停解釋也沒用。及後又因為懷疑漏煤氣，滕麗名再叫消防員到場，令「食屎陳師奶」等再取笑滕麗名，就連扮演兒子的金城安亦都送上消防員寫真。

袁文傑有感自己不敵消防員，於是在家中打排球又拎滅火筒，希望可以令滕麗名露出滿足笑容，之後搞出不少笑料。 及後滕麗名解釋因為童年時曾遇到火警，被消防員救起，因而一直仰慕消防員，所以當時被消防員救起，想起這段童年往事。及後，她與呂慧儀又遇上車禍，呂慧儀被消防員抱起之後，又想起童年往事，同樣露出滿足笑容，繼而又被拍下影片。

98年港男梁皓

在劇中扮演消防員的，原來是98年港男梁皓，當年他落選後加入亞視，其後參與過不少電影拍攝，2020年更在ViuTV參演《打天下》、《地產仔》。他簽約無綫之後，演出過不少劇集，但大多都是配角，他亦不時在《愛．回家》現身，但每次角色都不同，其中一次是他扮演富家公子跟大龍生羅樂林爭奪樊奕敏，戲份頗多。

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98年港男，當年有震波黎明。

梁皓楷不時在《愛．回家》中出現。

梁皓楷不時在《愛．回家》中出現。

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