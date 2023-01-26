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娛樂
2023-01-26 22:41:06

愛．回家｜炎明熹做返自己 Philip仔為拍攝犧牲色相冇褲著

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炎明熹高過林淑敏近半個頭。

《愛．回家之開心速遞》今晚(26日)播出炎明熹客串演出的一集，雖然她已事先張揚演回自己，但網民仍很期待劇情會怎樣安排炎明熹的出現。不過，劇情的重點卻落在Philip仔(梁禹勤飾)與技安妹妹技蘭身上，指二人同是炎明熹的粉絲，因而每天傾電話，更相約上郵輪追星，令「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、「錢栖」蔣家旻誤以為兩位小朋友拍拖私奔。

劇情指Philip仔與技蘭是炎明熹的粉絲。

其中一幕講到Philip仔很想索取炎明熹的簽名，於是技蘭化身做人肉彈床，著Philip仔跳上她的肚皮彈上舞台。炎明熹見到Philip仔飛到她面前而大感驚訝。另一場戲份則指炎明熹到郵輪表演，除了獻唱外，更與熊家及Philip仔和技蘭一齊合照。畫面見到炎明熹高過大小姐，令不少觀眾大感驚訝。

Philip仔拍到唔見咗條褲

其後梁禹勤的媽媽在IG分享Philip仔與炎明熹的合照，並留言︰「少爺問姐姐大佢幾歲啫，點解高咁多嘅？嗯，姐姐真係高，同埋佢對鞋都高，唔駛自。」另外更提到踩住技蘭肚皮一幕的拍攝趣事︰「有個鏡頭是Philip要用技蘭個肚跳彈床，拍呢個鏡頭需要出動『假腳』，所以拍攝時，Philip被關在小房間中，被要求脫下褲子和鞋襪給假腳穿上。結果拍攝完成後，所有人一哄而散，我去搵仔，才聽到少爺在哀號：我條褲呢？可以俾返條褲我未？幸好最後工作人員幫忙尋回褲子，不然就有人要光脫脫回家。」

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