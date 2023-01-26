愛．回家｜炎明熹做返自己 Philip仔為拍攝犧牲色相冇褲著

《愛．回家之開心速遞》今晚(26日)播出炎明熹客串演出的一集，雖然她已事先張揚演回自己，但網民仍很期待劇情會怎樣安排炎明熹的出現。不過，劇情的重點卻落在Philip仔(梁禹勤飾)與技安妹妹技蘭身上，指二人同是炎明熹的粉絲，因而每天傾電話，更相約上郵輪追星，令「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、「錢栖」蔣家旻誤以為兩位小朋友拍拖私奔。

其中一幕講到Philip仔很想索取炎明熹的簽名，於是技蘭化身做人肉彈床，著Philip仔跳上她的肚皮彈上舞台。炎明熹見到Philip仔飛到她面前而大感驚訝。另一場戲份則指炎明熹到郵輪表演，除了獻唱外，更與熊家及Philip仔和技蘭一齊合照。畫面見到炎明熹高過大小姐，令不少觀眾大感驚訝。