愛．回家｜炎明熹驚喜亮相 自爆小學已經係捧場客 大讚廠景極像真

炎明熹（Gigi）自《聲夢傳奇》出道以來獲得極多機會，去年更赴內地參加音樂節目《聲生不息》打開內地市場。人氣高企嘅炎明熹原來早前參與TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》拍攝，並將於今晚（26日）登場，據悉其客串角色名都係「炎明熹」，實行做返自己。
炎明熹表示對今次拍攝感到好興奮，表示自己由小學開始已經係《愛‧回家》捧場客：「我有追開《愛回家》，時間許可，我會準時八點鐘喺電視面前觀看，佢哋嘅內容會令到我睇完之後好開心，佢哋每集又會帶出一啲訊息，我覺得好生活化。呢個處境劇我係由細睇到大，小學時係《八時入席》，之後再到後尾有唔同系列。」炎明熹於劇中舉辦粉絲見面會，更會引發連串事件；仲表示與劇中各演員合作感到榮幸又不可思議，見到劇中演員好似屋企人咁相處，互相叫對方阿爸、家姐或者阿妹，而佢哋亦好照顧自己。炎明熹又指劇中最尊敬角色係劉丹，所以爭取機會與對方合照。
喜歡與幕後工作人員相處
此外，炎明熹大讚劇中道具極像真，之前以為新威龍廣場係一個真嘅廣場，只係 Key個名落去，但原來係一個特登搭出嚟嘅廠景：「我覺得好神奇，同埋入面啲產品同店名都好得意，同嗰個𨋢真係好真。」炎明熹自言好鍾意與幕後工作人員相處，覺得大家好似屋企人咁，所以希望儲多啲經驗於日後再拍多啲劇，仲明言：「咩角色都想做。」
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