愛．回家｜炎明熹驚喜亮相 自爆小學已經係捧場客 大讚廠景極像真

炎明熹表示對今次拍攝感到好興奮，表示自己由小學開始已經係《愛‧回家》捧場客：「我有追開《愛回家》，時間許可，我會準時八點鐘喺電視面前觀看，佢哋嘅內容會令到我睇完之後好開心，佢哋每集又會帶出一啲訊息，我覺得好生活化。呢個處境劇我係由細睇到大，小學時係《八時入席》，之後再到後尾有唔同系列。」炎明熹於劇中舉辦粉絲見面會，更會引發連串事件；仲表示與劇中各演員合作感到榮幸又不可思議，見到劇中演員好似屋企人咁相處，互相叫對方阿爸、家姐或者阿妹，而佢哋亦好照顧自己。炎明熹又指劇中最尊敬角色係劉丹，所以爭取機會與對方合照。