愛．回家｜熊家取景地變內地旅客打卡熱點 小紅書廣傳打卡攻略

內地旅客近日於小紅書興起一陣香港景點打卡熱潮，但呢啲景點已經唔係傳統嘅迪士尼、中環石板街等，而係麥當勞道、舊油麻地警署、樂華南邨等地，同埋TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》取景地打卡影網紅照。

小紅書最近瘋傳一份有關《愛回家》打卡揭秘攻略，將劇中熊家住處及工作外景地點分成兩區並詳細列出文字資料和地圖，地點分別為新威龍廣場及接龍集團嘅取景地深水埗區，以及熊家住所嘅取景地港島中上環。網民打卡時更意外發現劇中所提及熊家位於列堤頓道99號嘅住處大廈原來係虛構，表示列堤頓道呢條街最多只去到77號，並無99號；而《愛回家》所拍攝嘅文華大廈真正位置係喺列堤頓道28-34號，熊家經常拍攝嘅長樓梯亦係附近，紅磚牆則位於香港中華基督教會必列者士街會所。