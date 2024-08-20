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娛樂
2024-08-20 15:48:22

愛．回家｜玩盡何伯夫婦金句 群姐見根叔冇錢即搵第二個

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《愛．回家之開心速遞》終於播出抽何伯夫婦水的一集。

《愛．回家之開心速遞》終於播出抽何伯夫婦水的一集。

《愛．回家之開心速遞》昨日(19)一集播出根叔與群姐抽何伯夫婦水的一集，他們把當日何伯夫婦接受《東張西望》時的說話，全套在劇情入面。劇集一開始播出李思捷與阮兆祥扮何伯夫婦的訪問片，群姐因為囝囝炒燶股票，等錢用，於是群姐就拎出「好耐都冇用嘅嘢」拿出來賺錢。

其後見到群組以何太的造型出現，並拿出湯壺四圍搵獵物，包括有佳叔(鍾志光飾)、大龍生(羅樂林飾)等。根叔(劉丹飾)飲完湯之後，就引用何伯當時的受訪金句「勁過班後生仔」。之後畫面見到根叔以另一打扮出場，並與群姐到銀行提款。根叔一班仔女驚事件變成「鵝生鵝太」，於是轉走根叔戶口所有存款。

群者以何太的造型出現，更表示今次到來是來搵食。 佳叔拒絕群姐好意。 KC是群姐的獵物之一。 大龍生也是群姐的獵物之一。 大龍生也是群姐的獵物之一。 群姐用湯去冧不同男士。

此外，畫面出現根叔因為被轉走所有錢之後，大罵一班仔女，更拋出當時何伯在《東張西望》鬧仔女的句子。群姐亦將何太受訪時的說話套到劇本上，之後更出現二人正要親吻的畫面，背景音樂更響起《越難越愛》。熊尚善(滕麗名飾)等人更幻想到群姐嫌棄根叔沒錢的情況，而情節就與近日何太鬧何伯的情況差不多，非常搞笑。

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根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔與群姐大爆何伯夫婦的金句，令觀眾笑過不停。 根叔無錢之後，被群姐嫌棄狂罵，與真實版的差不多。 根叔無錢之後，被群姐嫌棄狂罵，與真實版的差不多。 根叔無錢之後，被群姐嫌棄狂罵，與真實版的差不多。 群姐改搵看更昌叔。 群姐改搵看更昌叔。

根叔發現戶口沒錢之後，群組找看更昌叔夾份做生意，之後根叔與群姐發生爭執，及後大家才發現原來二人一直是想用秘方一齊開店賣湯包，而群姐穿得一身珠光寶氣兼有口音，亦只是因為要和內地老闆傾生意所致。

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