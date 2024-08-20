愛．回家｜玩盡何伯夫婦金句 群姐見根叔冇錢即搵第二個

《愛．回家之開心速遞》昨日(19日)一集播出根叔與群姐抽何伯夫婦水的一集，他們把當日何伯夫婦接受《東張西望》時的說話，全套在劇情入面。劇集一開始播出李思捷與阮兆祥扮何伯夫婦的訪問片，群姐因為囝囝炒燶股票，等錢用，於是群姐就拎出「好耐都冇用嘅嘢」拿出來賺錢。

其後見到群組以何太的造型出現，並拿出湯壺四圍搵獵物，包括有佳叔(鍾志光飾)、大龍生(羅樂林飾)等。根叔(劉丹飾)飲完湯之後，就引用何伯當時的受訪金句「勁過班後生仔」。之後畫面見到根叔以另一打扮出場，並與群姐到銀行提款。根叔一班仔女驚事件變成「鵝生鵝太」，於是轉走根叔戶口所有存款。