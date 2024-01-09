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娛樂
2024-01-09 18:25:00

愛．回家｜「申叔」李海生傳82歲退休 效力40年獲TVB打手王美譽

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愛回家｜「申叔」李海生傳82歲退休 效力40年獲TVB打手王美譽

愛回家｜「申叔」李海生傳82歲退休 效力40年獲TVB打手王美譽

TVB劇集《愛·回家之開心速遞》一星期播足7日，令唔少劇中主角成功入屋之外，就算配角都備受關注，當中劇中飾演接龍集團保安員「申叔」82歲資深演員李海生，近日有消息傳出佢喺上個月已經低調離巢效力近40年嘅TVB，「TVB打手王」料退休，安享晚年。

愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖）

李海生1963年參選香港先生

1963年參選「香港先生」並獲得冠軍嘅李海生，由於小時候屋企家貧嘅關係，自細冇咩娛樂，不過就超鍾意去泳棚游水，所以練得一身健碩身形。李海生指自己喺30歲先開始學習功夫，與狄龍係同門師兄弟。之後佢獲得狄龍推薦加入娛樂圈，入行後參與多套香港及台灣嘅經典功夫電影。去到1984年，李海生加入TVB做演員，除咗飾演唔少武打角色之外，佢亦因光頭關係，飾演唔少得道高僧角色，所以有「TVB打手王」之稱。

後來，李海生由武打演員轉型做小人物角色，當中以《愛·回家之開心速遞》接龍集團保安員申叔一角最為入屋。不過微博有消息指佢喺上個月已經低調離巢，所以佢喺劇中同清潔部頌姐（劉桂芳飾）嘅戀情，睇嚟都要無疾而終啦！

愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖） 愛回家｜保安員「申叔」李海生在劇中與清潔部頌姐（劉桂芳飾）有愛情線。（愛回家截圖）

消息傳出後，唔少網民都紛紛留言向保安員「申叔」李海生表示不捨，例如：「挺喜歡看他演戲的，雖然有點可惜，希望身體健康吧！」、「熟悉的臉又少一個了」、「80歲的慢慢都退了，希望退休後好好休息。」及「早些享兒孫福也是好事！」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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