愛．回家｜譚坤倫CPU毒男22日減23磅曬腹肌 現實原來係功夫達人

譚坤倫（Alan）於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演IT三子之一CPU，油頭、閃縮及口齒不清等打扮及演出將IT毒男形象發揮得淋漓盡致，不過原來現實嘅佢擁有健碩身材，仲係一名健身教練及功夫達人。 上周五（31/3）播出嘅「尋找蝦系男神」一集中，講述三太白天娥（樊亦敏飾）要所有員工就幾位設計師設計嘅男裝投票，於是要充當模特兒嘅男員工戴上面具，及後發現其中一位模特兒身型非常標青，具有六嚿腹肌；而呢位模特兒其實就係譚坤倫所飾演嘅CPU，佢亦為咗呢場剝衫戲喺短短22日內激減23磅。唔少網民睇到呢集都話原來CPU（譚坤倫）係卧虎藏龍大隻男。

獲呂慧儀讚專業 除咗網民大讚，劇中演員呂慧儀亦於社交平台分享與譚坤倫合照力讚對方專業：「佢係CPU，佢好犀利啊！由收到劇本到拍攝才個多星期，斷食減肥將一舊腹肌變成六舊腹肌！ 記得處境劇女王家燕姐講過，拍處境劇，為趕進度咩都要快，喊戲都要喊快啲。是真的！換衫要快，埋位要快，入戲要快，有時仲要挑戰人體極限，減肥增磅都要快過人！ 呢個乖仔真係好認真對待呢場戲，雖然只係短短一幕，也有旁人叫他靠化妝畫畫就算，他就堅持努力忍口咗個幾星期，期間我哋喺度食飯，佢就望住我哋食飯，但係完全冇俾我哋分散注意力，繼續專注減磅！」 譚坤倫就留言表示多謝：「多謝你！太有心啦，我只係盡我能力，希望盡量符合劇情需要，當時依然未達到最好嘅效果，只能夠講係盡咗力。希望大家今晚睇得開心」譚坤倫亦於社交平台分享感受，指為符合劇情，今次實行最極端嘅減肥方法，包括168斷食、5天水斷食，18日每天700卡路里及每日3小時運動。

童年曾奪河南省武術比賽冠軍 譚坤倫6歲就被送到內地少林寺學校學習北派武術，8歲奪得河南省全市武術比賽「棍術套路冠軍」及「劍術套路亞軍」，本身想當髮型師，但2011年參加TVB節目《功夫新星》入行。譚坤倫亦係一位健身教練，曾透露自己係因為睇咗張家輝嘅電影，所以下定決心要練好自己身形。出道11年，以飾演配角為主，但《On Call 36小時II》實習醫生傑仔、《果欄中的江湖大嫂》打手Johnny、《包青天再起風雲》馬漢呢啲角色都令人留下深刻印象。