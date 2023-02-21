愛．回家｜《開心速遞》又走一個 Philip梁禹勤專注學業淡出龍家

《愛．回家之開心速遞》昨晚播出的一集以「青春的黑洞」為題，內容講述Philip仔(梁禹勤飾)與黃技安(黃厚仁飾)踏入青春期，對家人不理不睬，只躲在房中打機及做功課。及後在譚道德及KC提醒下，大家才知道Philip仔與黃技安是踏入青春期。

Philip告別《愛．回家》 這集播完之後，梁禹勤的媽媽在IG分享Philip仔與許家傑及林淑敏的合照，留言說︰「多謝爸爸媽媽６年來的照顧和關懷，我入黑洞了，拜拜 #愛回家之開心速遞 #大小姐 #宋總監 #宋飛立 #宋氏一家 #青春的黑洞」原來Philip仔要跟劇組告別 。 許家傑在IG留言：「一家三口，永遠愛護你，就算你由BB仔到而家已經型仔過我，我都當你係我嘅Philip BB #loveyouasalways #愛回家之開心速遞 #招牌冷面笑匠」

演Philip仔演足6年 梁禹勤一直只專注演的Philip仔，這個角色由2017年開始出現，當時他只得6歲，主力與送水輝(許家傑飾)及大小姐(林淑敏飾)做對手戲。去年觀眾發現梁禹勤忽然長高，由以往在許家傑腰間位置，已經長大至到對方的膊頭，昔日的稚氣亦漸逐減退。梁禹勤的媽媽向傳媒表示，囝囝因為升讀中學，需要更多時間專注學業，加上他的性格愈來愈低調，似乎不太適合做演員，因此覺得是時候淡出，但若劇組有需要的話，囝囝可以客串。