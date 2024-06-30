愛．回家｜《開心速遞》換片頭 加入楊明莊思明何晉樂

《愛‧回家之開心速遞》由2017年開播至今，已經有2319集，隨住劇中有角色離開及加入，最近集合了25位核心演員齊集電視城載歌載舞拍攝新的主題曲， 7月8日晚將隆重首播的全新片頭及新主題曲。
對上一次換片頭是21年8月16日，由《開心速遞》多位核心人物拍攝及獻唱。該劇最先用純音樂《Latin Soul Strut》，之後由第225集起，用黃心穎主唱《在心中》，可是因為「安心事件」令黃心穎形象插水，於是一度改為純音樂，並於第1327集改為JW王灝兒主唱《愛心灌溉》。今次版本就加入何晉樂、林漪娸、楊明、莊思明、姚瑩瑩、沈可欣及何芷姍，不再只是熊家和龍家。
眾人載歌載舞超過十小時，女藝人們更要腳踏高踭鞋上陣，「大小姐」林淑敏接受無綫娛樂新聞台訪問時大嘆超疲累，笑言要不斷搵位休息：「一Break就坐，同埋頂唔順要拉筋。樊亦敏就醒目喇，佢已經換咗波鞋上陣。」至於笑言跳舞對於自己來說是小菜一碟的呂慧儀，於跳舞期間因不慎閃了腰大叫了一下，結果嚇到熊家所有人即時「呆立當場」，令呂慧儀大嘆「好有愛」。
最近加入劇組的何晉樂很快已與各人打成一片，樊亦敏更笑言等這位寶貝仔現真身等足七年，並以自身經歷向「阿仔」教路，樊亦敏說：「佢話睇嚟要揼低偶像包袱喇，我就話你阿媽都揼低咗港姐包袱啦！」口甜舌滑的樊亦敏又笑言：「龍家個個都咁靚仔，洪家就淨係得丹爺靚仔。」擺明當單立文冇到，十分搞笑。
雖然如此，單立文依然「不愁寂寞」，拍攝Promo期間玩即興左擁右抱周嘉洛及吳偉豪喪啜，更笑言是「家融」的表現：「融洽先可以錫架！」談到全新片頭及主題曲，《愛‧回家》監製之一的韋晴笑指全新主題曲非常洗腦及動聽，不過卻大賣關子未肯透露由誰主唱。韋晴又大讚演員們不論年紀均是活力充沛：「呢part舞佢哋個個都一學就識，真係冇嘢難到佢哋。」