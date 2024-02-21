愛．回家｜《開心速遞》播足8年 呂慧儀︰我們會繼續努力

《愛．回家之開心速遞》由2017年2月20日首播，至今播出已經超過2,200集，成為香港電視史上最長單部具有連貫劇情的處境劇。早前屢傳大結局，但監製、導演多次大派定心丸表示未有打算。昨日踏入《開心速遞》8周年，在劇中扮演「熊若水」的呂慧儀PO出過去8年嘗試過的造型及拍攝花絮，令不少網民表示「滿滿回憶」。

由於《開心速遞》連鬼神學說都會加入其中，令其發展甚廣，而部份題材亦會因應網民要求拍攝，如飯腳妹、《大叔的愛》等等。呂慧儀說︰「2017年2月20日首播，今天播映的第八年開始了！今晚大家有看嗎？由第一集開始，水水就有熊家寶寶們陪着，非常感恩還有電視機旁邊的你們一直陪伴，每晚捧場！手機中有很多拍攝時的照片同大家分享。時間過得很快，我們會繼續努力！記得繼續支持我們喔！」她更打上大量hashtag以表達自己對這個團隊的喜愛。

《 香港八一 》系列最反映社會

過去《愛．回家之開心速遞》多次跟《真情》比較，《真情》於95年首播，直至99年結束，合共1,128集。然而，《真情》只能成為第三部最長的處境劇，排第二的是《香港八一》至《香港八六》系列。

《香港八一》系列自81年起首播，每年改名1次，最後由新的處境劇《城市故事》取代，共1,330集。據指創作《香港八一》時，是倣效商台的長壽廣播劇《十八樓C座》，以即日新聞作題材，再即日編寫劇本而成，由於要早上度橋寫劇本，下午拍攝再剪輯，晚上播出，節奏太過急速，最後改行溫情路線，但亦因為該系列，令無綫日後創作的處境劇都會滲入社會現象，惟僅得《香港八一》至《香港八六》系列最能即時反映社會時弊的電視劇。