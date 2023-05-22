愛．回家｜陳榮峻自爆內地開工10日等於TVB一年人工 拒做男二寧出外秘撈

TVB資深演員陳榮峻與吳香倫因合作拍劇而衍生愛情，陳榮峻於2018年再婚吳香倫，黃昏戀修成正果。二人經常於唔同劇集以夫妻檔上陣，戲裡戲外都係一對夫妻，而最令人印象深刻嘅必然係處境劇《愛·回家之開心速遞》譚道德校長與譚何容儀呢兩個角色。而其實陳榮峻早於於1984年《楚留香之蝙蝠傳奇》演出男二「胡鐵花」，但當時想賺外快養家，所以曾諗過辭演；陳榮峻更向監製要求希望做反派，唔洗畀男二男一佢做。陳榮峻近日於內地節目《娛武會友》提到其原因，表示係想多點時間秘撈，又大爆於內地做10日等於TVB一年人工，令人感到嘩然。
空閒時秘撈搵錢
陳榮峻於節目表示，當時要偷空閒時間出外做其他工作：「我要去開計程車、小巴、貨車，不駕車的時候，會去當冷氣技工、水電工幫補。」 又指如果有幾日唔洗開工，佢就可以帶團，佢到而家都仲擁有導遊證件及電工牌，不過就無再做導遊。陳榮峻仲表示記得當年舉行婚禮時自己曾講過，喺內地開工10日就係公司（TVB）一年薪酬。
網民：難聽就叫紅唔起
此番說話導出演員辛酸，引來討論聲音；有部分網民就覺得陳榮峻喺到唱衰自己公司會唔會無運行：「自己斷自己米路！高招」、「翡翠人唱衰翡翠台」、「應該好快愛回家就會有一幕係由Bonnie口述話爸爸媽媽退咗休，宜家環遊世界有排都唔返」等等；亦有部分網民坦言：「唔係TVB你會有人識？」、「講左咁多年都講左入得tvb做都唔係為人工，Tvb只係跳板比你北上搵錢姐」、「好聽叫綠葉，難聽就叫紅唔起，無辦法，全世界娛樂圈都係咁」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈