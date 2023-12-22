愛．回家｜Philip仔梁禹勤12歲標高冬菇頭不再 與送水輝感情深厚 大小姐讚「愈大愈靚仔」

TVB處境劇集《愛‧回家之開心速遞》角色眾多，但每個角色都有鮮明性格與記憶點，由童星梁禹勤飾演嘅Philip仔與爸爸媽媽送水輝（許家傑飾）和大小姐（林淑敏飾）一家三口嘅溫情戲份深得觀眾喜愛。Philip仔由2017年6歲開始參與拍攝，至今已經12歲，可以話係喺觀眾見證下其成長。不過，由於Philip仔今年2月因學業退出劇組，觀眾現只能透過Philip仔嘅媽媽替佢管理嘅IG了解佢嘅成長日常。從Philip仔近照所見，Philip仔招牌冬菇頭與嬰兒肥不再，身高暴風式長高，加埋幼框眼鏡退去過往嘅稚氣。

Philip仔離開劇組前，曾擔任劇目「青春的黑洞」單元主角，講述Philip仔踏入青春期變得孤僻叛逆，性格上嘅變化令愛惜佢嘅水輝和大小姐大受打擊。現實中，許家傑、林淑敏與Philip仔感情同樣深厚，Philip仔退出劇組時，許家傑更sweet爆於IG「示愛」道別：「一家三口 永遠愛護你，就算你由bb仔到而家已經型仔過我，我都當你係我嘅 philip bb。」今年7月份，Philip仔媽媽就PO出Philip仔與許家傑、林淑敏合照，指許家傑請食飯以慶祝Philip仔入到心儀中學，當時許家傑除咗留言：「乖仔，俾心機讀書。老豆永遠愛你」，更於自己IG出PO指自己會一直陪伴對方：「還記得6年前的小豆丁，霎眼已經長大成人。雖然唔係我親生兒子，雖然我在片場對你很嚴厲，但我從心的喜愛你。無論將來你既路係點行，但好肯定我哋會陪你一齊行。」