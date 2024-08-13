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娛樂
2024-08-13 07:30:00

感受Fromis_9清爽夏日魅力 新單曲《Supersonic》吹走悶熱(有片)

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Fromis_9於《Supersonic》的形象，仍是一貫健康與活力。

Fromis_9於《Supersonic》的形象，仍是一貫健康與活力。

選秀出道的韓國女團Fromis_9，昨日推出組合的第三張單曲專輯《Supersonic》回歸K-Pop歌壇，新專輯滿載清新動人音樂力量，與斑斕視覺概念，還有她們一貫正能量，讓樂迷過個邊聆聽，邊涼快舒爽地度過炎夏，為樂壇注入清新氣息。

Supersonic》專輯除收錄同名主打歌外，還有歌曲《Beat the Heat》和《Take A Chance》等曲目。而《Supersonic》是一首旋律感性，結合 uptampo節奏的舞曲，以miami bass為基調，配上朗朗上口的旋律歌詞，成員以清爽的歌聲，傳遞一則重要夏日訊息：「如果你感到熱 / 我會趕來為你解暑」，副歌中反覆出現關鍵詞，充滿動感又易讓人輕易上癮。

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Fromis_9昨日推出組合的第三張單曲專輯《Supersonic》。

其他收錄曲像《Beat the Heat》，是一首活潑的流行舞曲，勾起人們奔赴夏日海灘的渴望；《Take A Chance》則帶有八十年代synth wave氛圍的夢幻歌曲，輕快愉悅，讓人拋開煩惱。

Fromis_9新專輯無論是主打歌，還是其他曲目，都讓樂迷在炎夏感受到清涼感受，此專輯必成為樂迷消暑的「熱門選擇」。還有不論是在串流平台上欣賞歌曲，還是觀看Fromis_9現場表演，她們明亮動人的舞姿與魅力，都為fans帶來舒爽的夏日體驗。

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私心推介新曲《Take A Chance》，充滿著八十年代synth wave夢幻氛圍。

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Fromis_9周未會到各大音樂節目上打歌，fans敬請留意。

Fromis_9新歌《SupersonicMV

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fromis_9 《Supersonic》
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