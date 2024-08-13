感受Fromis_9清爽夏日魅力 新單曲《Supersonic》吹走悶熱(有片)

Fromis_9於《Supersonic》的形象，仍是一貫健康與活力。

選秀出道的韓國女團Fromis_9，昨日推出組合的第三張單曲專輯《Supersonic》回歸K-Pop歌壇，新專輯滿載清新動人音樂力量，與斑斕視覺概念，還有她們一貫正能量，讓樂迷過個邊聆聽，邊涼快舒爽地度過炎夏，為樂壇注入清新氣息。

《Supersonic》專輯除收錄同名主打歌外，還有歌曲《Beat the Heat》和《Take A Chance》等曲目。而《Supersonic》是一首旋律感性，結合 uptampo節奏的舞曲，以miami bass為基調，配上朗朗上口的旋律歌詞，成員以清爽的歌聲，傳遞一則重要夏日訊息：「如果你感到熱 / 我會趕來為你解暑」，副歌中反覆出現關鍵詞，充滿動感又易讓人輕易上癮。