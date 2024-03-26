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娛樂
2024-03-26 21:43:58

感激遇上唐安麒 健美修身視為畢生事業 Kylie C.公開魔鬼身材飲食餐單

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Kylie C.感謝唐安麒教她修身，改善形象後星途愈行愈順。

 

模特兒出身的Kylie C.(鄭杞瑤)，早前再度成為熱話人物，皆因在上月於香港大球場舉行《賀歲盃2024》中，為NowTV作現場採訪，雖然包到冚、穿上樽領衫配短裙，但貼身剪裁下盡顯其36E驕人身材，迅即令網民議論紛紛，大讚她身材好是「香港隊最有價值球員」。

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參與多個ViuTV節目，令Kylie C.被愈來愈觀眾認識。

做療程+飲食控制保持瘦身不瘦胸

 

Kylie C.是指完美身材，經歷過一段減肥血淚史。於英國完成犯罪心理學學位她，返港後任職行為治療師，由於對演藝非常有濃厚興趣， 2021年參加ACE娛樂主辦的《ACE演藝模特大賽》，惟當時因身材太「大碼」，被網民瘋狂抨擊，指她是「大山婆」及上圍過勁，不適合當模特兒，Kylie C.說：「情緒幾乎陷入崩潰。」

回想當初被網民抨擊，自信心完全是跌至零，又說以前曾試過減肥，但完全無效，直至遇上唐安麒後，想不到奇蹟降臨自己身上。Kylie C.說：「可以話係『麒』迹！因為冇Dr.Angel，我嘅身材可能一直都係咁落去。當日Dr.Angel鼓勵我，同我做唔少心理輔導外，更幫我改善身材上嘅缺點。我依照佢嘅『宇宙飲食』、飲酵精同埋接受療程，喺短時間內成功瘦身。其實要keep落去，係要有恒心，除咗繼續做療程外，飲食都好重要。」

 

ACE娛樂主理人的「瘦身敎主」唐安麒，最初見Kylie C.被網民圍剿，即出手仗義幫忙，讓她接受「宇宙飲食大法」及全面瘦身療程，雙管齊下，在10天內減了25吋，在不足1個月內更減了逾6磅，瘦身不瘦胸，魔鬼身材成功煉成，狀態大勇下，Kylie C.在大賽中奪得冠軍及「完美體態大獎」。

 

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出席香港大球場舉行的《賀歲盃2024》，被網民封為「香港隊最有價值球員」。

戒食化學加工食品必瘦

之後Kylie C.代表香港到韓國參加《Asia Model Awards》，但在ACE娛樂老闆唐安麒力捧下，讓有足球專業知識的Kylie ，開始主持足球節目，真材實料，講波有紋路，加上親切可人，被球迷力讚「有料到」，封為新一代「講波女神」。

現在Kylie C.不但成為10大網紅榜冠軍，又參與ViuTV節目《戀愛Staycation》、《口罩小姐》及《水着考有Feel》等，人氣大增，令只有數千followers的IG帳戶，追蹤人數超越19萬。Kylie C.指健美修身，已成為她畢生事業，她又向有意保持健美身材的姊妹，說出其飲食竅門，就是早餐只進食高水分纖維蔬果：「第二，係每餐保持7成高水分纖維蔬果、3成主食(一種肉類或海鮮或稻麥澱粉，3選1)嘅比例，第三，係戒食含化學劑的加工食品，只要做齊呢三點，就算一餐食1隻燒雞都無問題。」

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參賽《ACE演藝模特大賽》時曾遭抨擊身材的Kylie C.，經唐安麒改造後，成為比賽冠軍。

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唐安麒曾帶Kylie C.代表香港到韓國參加《Asia Model Awards》，見識國際選美盛事。

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Kylie C.現已成為10大網紅榜冠軍，IG追蹤人數超越19萬人。

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