感激遇上唐安麒 健美修身視為畢生事業 Kylie C.公開魔鬼身材飲食餐單

模特兒出身的Kylie C.(鄭杞瑤)，早前再度成為熱話人物，皆因在上月於香港大球場舉行《賀歲盃2024》中，為NowTV作現場採訪，雖然包到冚、穿上樽領衫配短裙，但貼身剪裁下盡顯其36E驕人身材，迅即令網民議論紛紛，大讚她身材好是「香港隊最有價值球員」。

做療程+飲食控制保持瘦身不瘦胸

Kylie C.是指完美身材，經歷過一段減肥血淚史。於英國完成犯罪心理學學位她，返港後任職行為治療師，由於對演藝非常有濃厚興趣， 2021年參加ACE娛樂主辦的《ACE演藝模特大賽》，惟當時因身材太「大碼」，被網民瘋狂抨擊，指她是「大山婆」及上圍過勁，不適合當模特兒，Kylie C.說：「情緒幾乎陷入崩潰。」

回想當初被網民抨擊，自信心完全是跌至零，又說以前曾試過減肥，但完全無效，直至遇上唐安麒後，想不到奇蹟降臨自己身上。Kylie C.說：「可以話係『麒』迹！因為冇Dr.Angel，我嘅身材可能一直都係咁落去。當日Dr.Angel鼓勵我，同我做唔少心理輔導外，更幫我改善身材上嘅缺點。我依照佢嘅『宇宙飲食』、飲酵精同埋接受療程，喺短時間內成功瘦身。其實要keep落去，係要有恒心，除咗繼續做療程外，飲食都好重要。」

ACE娛樂主理人的「瘦身敎主」唐安麒，最初見Kylie C.被網民圍剿，即出手仗義幫忙，讓她接受「宇宙飲食大法」及全面瘦身療程，雙管齊下，在10天內減了25吋，在不足1個月內更減了逾6磅，瘦身不瘦胸，魔鬼身材成功煉成，狀態大勇下，Kylie C.在大賽中奪得冠軍及「完美體態大獎」。