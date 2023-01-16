慈善星輝仁濟夜｜李佳芯激罕獻唱被讚人靚聲甜甩「魔音」 胡定欣被嘲穩定地走音

李佳芯（Ali）曾在2017年商場活動獻唱《小幸運》被網民取笑係「魔音」，仲話佢係唱緊《小噩夢》，2020年於《流行經典50年》唱《幸運是我》，聲線略為抖動，但就被指大有進步。上周六（14日），李佳芯為《慈善星輝仁濟夜》再度獻唱，今次佢就揀咗林奕匡《一雙手》，雖然有網民覺得佢唱得冇力冇氣，但大部份網民都認為李佳芯進步咗好多，成功搣甩「魔音」稱號。

網民讚李佳芯：人美歌聲也好聽

李佳芯於《慈善星輝仁濟夜》打頭陣演繹《一雙手》，表現明顯比早年演唱淡定，網民直言即使歌藝唔係專業歌手水準，但為慈善獻唱嗰份善心與勇氣可嘉，又大讚李佳芯比以前好聽，加上有靚樣加分：「李佳芯不是歌手，依然為慈善獻唱，很有愛心」、「聽靚樣感情誠意加分，聽到好感動」、「佳芯明知唱歌並非她所長亦都盡力演出，非常支持妳，其實全晚我衹係睇她這環節咋」、「Ali真的人美歌聲也好聽，TVB如果再冷淡有實力的女演員只會讓觀眾流失更快」、「唔知點解佳芯唱覺得好舒服，真正人靚聲甜」等等。

胡定欣歌喉被負評

入行前曾參加歌唱比賽嘅胡定欣都有份表演，佢曾參加過1999年《全港華人新秀歌唱大賽》（香港區選拔賽），近年亦推出過《無悔無愧》、《我有我美麗》等劇集歌，又於2018年擔任張敬軒演唱會嘉賓，唱歌經驗豐富。不過，胡定欣為《慈善星輝仁濟夜》獻唱一曲《一步一生》嘅演出就被指難聽兼走音：「整首歌都好穩定...穩定地走音」、「突然諗起卓韻芝既一句 『點解你唔試吓聽吓自己唱緊啲咩？』」、「佢選擇正確，拍戲先啱佢」、「全走音，低音落唔到，高音上唔到」、「佢點做到全程走音？」、「為什麼變了老牛聲？」等等，又有網民指又一魔音出現。

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