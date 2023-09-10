慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋 今屆港姐冠軍莊子璇現身支持

慧妍雅集於9月9日至10日兩天假中環街市舉行一年一度《慧妍雅集慈善月餅義 賣賀中秋 2023》活動，新一屆香港小姐冠軍莊子璇、季軍王敏慈亦有現身支持。

今年，慧妍雅集繼續得到美心月餅贊助雙黃白蓮蓉月餅、新口味貓山王榴蓮軟心月餅、流心椰子月餅及流心奶黃月餅作慈善義賣，亦得到華懋集團中環街市贊助場地舉行義賣活動，是 次月餅義賣所得淨收入，將用以支持與本會慈善主題「Beautiful Hong Kong 美麗香港」相關之項目或活動。

慧妍雅集於活動上公布新一屆於8月上任之 2023/2024度執行委員會委員名單，包括會長李潔瑩、副會長戚黛黛、司庫顧慧麗、秘書宋愛儀、會員拓展理事邵佩詩、公關理事黃嘉慧、工作計劃統籌岑杏 賢。本屆將以慈善主題「Beautiful Hong Kong 美麗香港」，希望憑著愛與關懷，連結各界，集合慈善的力量，攜手讓「香港更美麗」，會長李潔瑩表示：「今年慧妍的主題為美麗香港， 除了透過協助社會各界宣揚香港，更透過慈善，繼續服務社會，令香港變得更美。我得榮幸於這個重要的時刻，能夠擔任會長，期待今屆能與各位委員及會員合作，籌募善款幫助社會上更多有需要人士。」最後，慧妍衷心感謝支持義賣活動的贊助商。