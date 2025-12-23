慧妍雅集3月辦44周年慈善籌款晚會 開會商討大埔五級火災後支援工作

慧妍雅集對大埔宏福苑災後情況密切關注，繼早前捐款100萬港元予香港消防處福利基金，向前線消防員致敬，慧妍雅集2025/2026執行委員會會長朱凱婷亦於上周五（19日）代表出席因事故不幸殉職的何偉豪消防隊目的喪禮，向他英勇無畏的奉獻精神致敬。

此外，慧妍雅集眾會員亦馬不停蹄地積極討論災後支援措施，為受影響人士送上適切的關懷，並公布2025/2026年度所籌得的善款，除了支援本年度的慈善項目外；部分收益亦將撥於「大埔慈善基金」，來年全數支援受事故影響之人士，直接為受火災影響的家庭及人士提供精神健康的支援，助他們早日重整生活。至於出席聚會的慧妍雅集會員包括主席朱凱婷、名譽導師兼信託委員會委員王愛倫、執行委員會副會長戚黛黛、秘書宋愛儀、會員唐麗球、劉思希、彭慧中、林麗薇、何思懿、莊凱喬、李惠欣、陳瑩慧、林詩慧、李嘉麗、趙翠儀、吳淑明、鍾子綸及張夢夏。