慶祝三八婦女節 白色情人節 Isabella群姐 x Chimac電車party

群姐許思敏(Isabella)，上月於韓式炸雞品牌Chimac的專門店，舉行首個fans meeting，宣傳她與Chimac合作推出所有其樣貌的MEMO PAD、濕報巾精品，結果大受fans歡迎。Chimac為了答謝群姐，特別為她舉行《女神出巡》謝票活動，報答fans之餘，順度慶祝三八婦女節及白色情人節。

最愛 洋蔥芝士炸雞 Chimac女皇出巡電車，今日下午3時由西環電車廠出發，住銅鑼灣方向駛去，站在車頭的群姐，沿途獲不市民夾道歡迎，非常有親和力的她，不停向市民揮手。而電車上則站滿群姐的fans，帶來不同口味的Chimac炸雞，與偶像群姐舉行《女神出巡》電車party，問她眾多口味中最愛那款口味炸雞，群姐說：「好多款口味都鍾意，好似經典甜辣炸雞、白洋蔥醬炸雞都好好味，不過最愛都係洋蔥芝士炸雞。」

白色情人節炸雞贈愛孫 每日都要回廠拍《愛．回家》的群姐，自言三八婦女節，要約一班姊妹品嘗美食，「婦女節是我們女士的節日，當然要食餐好，會帶一班姊妹去Chimac食韓式美食。」白色情人節群姐不能陪丈夫，但會買Chimac炸雞回家給他品嘗，「上次情人節都是買炸雞回家給丈夫品嘗，白色情人節當日會叫埋孫仔過來食，他們都是我的前世情人。」