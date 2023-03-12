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娛樂
2023-03-12 18:41:05

慶祝三八婦女節 白色情人節 Isabella群姐 x Chimac電車party

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自言首次戴上后冠及穿上女神斗篷的群姐，於電車上謝票。

群姐許思敏(Isabella)，上月於韓式炸雞品牌Chimac的專門店，舉行首個fans meeting，宣傳她與Chimac合作推出所有其樣貌的MEMO PAD、濕報巾精品，結果大受fans歡迎。Chimac為了答謝群姐，特別為她舉行《女神出巡》謝票活動，報答fans之餘，順度慶祝三八婦女節及白色情人節。

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群姐與她心愛的fans及洋蔥芝士炸雞。

最愛洋蔥芝士炸雞

Chimac女皇出巡電車，今日下午3時由西環電車廠出發，住銅鑼灣方向駛去，站在車頭的群姐，沿途獲不市民夾道歡迎，非常有親和力的她，不停向市民揮手。而電車上則站滿群姐的fans，帶來不同口味的Chimac炸雞，與偶像群姐舉行《女神出巡》電車party，問她眾多口味中最愛那款口味炸雞，群姐說：「好多款口味都鍾意，好似經典甜辣炸雞、白洋蔥醬炸雞都好好味，不過最愛都係洋蔥芝士炸雞。」

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白色情人節炸雞贈愛孫

每日都要回廠拍《愛．回家》的群姐，自言三八婦女節，要約一班姊妹品嘗美食，「婦女節是我們女士的節日，當然要食餐好，會帶一班姊妹去Chimac食韓式美食。」白色情人節群姐不能陪丈夫，但會買Chimac炸雞回家給他品嘗，「上次情人節都是買炸雞回家給丈夫品嘗，白色情人節當日會叫埋孫仔過來食，他們都是我的前世情人。」

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女神出巡謝票活動

談到Chimac兑現承諾，群姐MEMO PAD如果換購一空，即為她舉辦第二次fans meeting，「自己都估唔到咁快換晒，不用一個月時間，當然多謝Chimac為我舉行《女神出巡》，又可以見到班fans，一齊食炸雞與影相，今次謝票活動咁快舉行，都是fans用行動支持促成。」被fans圍著慶祝的群姐，獲他們餵食韓式黑炸醬炸雞，多溫馨的互動。

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