應屆港姐三甲 遊說妹妹參加香港小姐

《2022香港小姐競選》招募本周日(22日)截止報名，今日應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及最上鏡小姐楊培琳，以及何依婷、陳曉華、陳庭欣及古佩玲等多位歷屆港姐，齊現身電視城呼籲全球合資格佳麗把握機會報名參選。今日出席記者會的還有電視廣播有限公司經理(非戲劇分部)何小慧、星夢娛樂集團有限公司總裁何麗全及形象總監陳惠英。何小慧表示欣逢香港小姐金禧50周年，及秉承香港小姐國際親善大使、推廣香港的使命，《2022香港小姐競選》大會正籌劃海外拍攝，參選佳麗將有機會前赴日本拍攝外景。

3位應屆港姐宋宛穎、梁凱晴及楊培琳等，不約而同正遊說胞妹報名參加，宋宛穎笑說：「仲未遊說到妹妹，都未決定參唔參加，可能到最後我會偷偷哋幫佢交報名表，做佢提名人，因為佢唔夠自信，同埋妹妹讀緊醫科未畢業都係一個關卡，所以有啲猶疑。」談到工作，她表示稍後要會為公益金慈善騷做司儀，希望可以向鄭裕玲(嘟姐)偷師。梁凱晴透露20歲的妹妹見到她選港姐相當開心，都想試吓參選，但也因為未畢業，可能完成學業再考慮。

楊培琳指19歲正在修讀BBA的妹妹也想參選，她說：「我同妹妹講如果想參選，家姐可以做提名人，同佢瞞住媽咪參選，自己當年都係偷偷哋寫媽咪個名做提名人。」