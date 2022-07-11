應智越宣布10月開騷 魔鬼特訓為處男個唱準備

入行兩年的應智越(細貓)，為答謝大家長久以來的支持，他宣布將於10月29日在麥花臣場館舉行名為「MR LITTLE CAT CONCERT 2022」的首個人演唱會，並將於 7/25 日進行優先預訂門票。

細貓表示剛出道時多間演唱會主辦商便已邀請他開個唱，不過他覺得那時時機尚未成熟，而這兩年終於推出多首自己有份撰寫的歌曲，也獲得不少媒體的支持和讚賞，所以覺得今年終於是時候在舞台上答謝大家長久以來的支持。他説除了希望能用喜歡的音樂去表達自己，讓大家看到他這幾年的準備和進步，以及沒有忘記對音樂的初心；他更透露會和製作團隊商量通過重新編排的歌曲和舞蹈，把以往在韓國修讀音樂課程時的苦與樂和現場觀眾一起重溫，也希望大家屆時能感受到他把 Canton-pop 結合 K-pop，將兩種截然不同的音樂文化結合在一起的那份心思。