應智越玩山地車獲教練讚有潛質 自爆曾因失戀減肥

港台電視最新節目《運動明星又過界》邀請藝人歌手與運動明星跨界挑戰本地較少人接觸的亞洲運動項目，帶觀眾體驗箇中的樂趣。周卓盈（阿覓）首次擔任運動節目主持，為節目增添新鮮感。歌手應智越（細貓）在節目中獻出他的「第一次」挑戰山地車運動，跟隨教練在崎嶇山路上學習如何駕馭單車。由「轉波」到「煞車」，他都要從零開始學習控制，過程驚險又刺激，令人期待他能否成功完成挑戰。

阿覓與細貓同樣出身選秀節目，二人在錄影過程中互動頻繁，互相揶揄，笑料不斷，盡展友情默契。阿覓一度自信滿滿聲稱自己能「連續一小時不停踩單車」，似要向細貓下馬威，卻被細貓即時拆穿：「你講的是健身室的單車機吧！」場面爆笑。阿覓隨後坦言自己實際的單車經驗不多，大概在中五時才剛剛掌握踏單車。節目中，教練安排二人先進行簡單的練習，騎著山地單車越過障礙物，阿覓一度要「踮腳踩地」保持平衡，細貓見狀再度忍不住嘲弄好友。

細貓克服落斜坡陰影

細貓在節目中更再度提起當年往事，笑言自己因失戀而決心減肥，才意外愛上運動。他回憶：「以前我很胖，不太接觸運動，但分手後竟然可以每天跳舞四、五小時！」跳舞成為他第一個全情投入的運動，之後更學過泰拳、踏過公路單車。談到今次挑戰，他笑說：「看過網上的影片，見到單車手在山上急速落斜坡、下樓梯、跳台，既危險又刺激，令我一度擔心要不要簽『生死狀』！」

經過一輪高階練習後，細貓勇敢接下教練的挑戰，成功過關，表現還獲得讚賞。教練說：「他積極又有天份，可能是被唱歌耽誤的單車手！」。就連阿覓也收起嘻笑的臉表示認同，指細貓不但有公路單車經驗，更做足功課，提前看越野單車影片做好心理準備。細貓亦坦言山地車難度高，他續道：「玩山地車要用到的協調能力和反應，比公路單車還要多，而且要有強大的心臟才能克服落斜坡的陰影！」