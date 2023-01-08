應智越自認宅男望展現搞笑一面 新歌《週末很忙》MV向肥腸旁白君取經

應智越(細貓)在10月尾的首個個人演唱會上，首度獻唱新歌《週末很忙》(當時未有歌名)，歌曲MV日前正式上架，細貓邀得肥腸(徐浩昌)、小薯茄阿J、熊仔頭Louis、王雍泰(龍志權)及旁白君為這首party歌拍MV，5人分飾上帝和末世四騎士，與細貓演的平凡人上演狂操狂食的Saturday night，自認宅男的細貓望能展現搞笑一面。

典型宅男 只愛健身和打機 新歌《週末很忙》繼續由徐浩監製，作曲人則是來自馬來西亞的Audi，《週末很忙》本身是一首party歌，由鍾說填寫的歌詞則剛剛相反，甚具玩味。細貓自言是一位典型宅男，不用工作的時候就只有健身和打機，他忽發其想，提議新歌描述一個人宅在家都可以有自己嘅世界和空間，樂得自在和忙碌，鍾說就圍繞這主題發揮。