應智越開騷Jeremy到場支持 自言演出得50分

應智越昨晚(29日)於旺角麥花臣場館舉行了首個個唱「Mr Little Cat Concert 2022」，並邀請釗峰擔任嘉賓。他的歌迷會在場舘門外派發應援手幅，也設置了多個細貓造型的氫氧球擺設供入場觀眾拍照留念，而 Mirror 成員 Jeremy 和藝人崔碧珈等也有親臨現場捧細貓場。

細貓先以一連串快歌為演唱會揭開序幕，炒熱現場氣氛，也讓細貓可以一展舞姿，但唱罷這幾首快歌後，現場觀眾便已大叫細貓除衫，他笑著回應怎會那麼快便除衫，一定是唱歌先。