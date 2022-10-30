應智越開騷Jeremy到場支持 自言演出得50分

應智越昨晚(29日)於旺角麥花臣場館舉行了首個個唱「Mr Little Cat Concert 2022」，並邀請釗峰擔任嘉賓。他的歌迷會在場舘門外派發應援手幅，也設置了多個細貓造型的氫氧球擺設供入場觀眾拍照留念，而 Mirror 成員 Jeremy 和藝人崔碧珈等也有親臨現場捧細貓場。
細貓先以一連串快歌為演唱會揭開序幕，炒熱現場氣氛，也讓細貓可以一展舞姿，但唱罷這幾首快歌後，現場觀眾便已大叫細貓除衫，他笑著回應怎會那麼快便除衫，一定是唱歌先。
細貓在演唱會上自彈自唱他有份作曲及填詞的《努力的孩子》，並把這首歌送給當年和他一起參加「全民造星」的朋友，之後則以《那些年》和《如果可以》送給畢業至今認識了十年的朋友，他們有些更特意從韓國飛回來支持他的首個個場，細貓說每次唱「那些年」時也很容易喊，現場觀眾齊聲鼓勵他千萬不要喊。由於近期細貓有份參與古巨基的跨世代企劃，所以他揀選了古 Sir 的《漂流教室》獻唱。
細貓在後台接受傳媒訪問時表示如果滿分是100 分，他只會給自己今次演唱會的表現 50 分，因近期工作繁忙，未能完全閉關綵排，如有更多時間綵排必定能做得更好，不過也很多謝很多工作單位給予他這麼多機會，另外因近期看了朋友的演唱會，對方也有在台上 show 肌，如果以朋友的身型為 show 肌標準，他必定要再下苦工才能做到。完成今次個唱後，細貓將投入新歌《Saturday 》宣傳，同時也要兼顧電影拍攝工作，希望能帶更多優質的作品給支持他的粉絲去欣賞。