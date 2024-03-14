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娛樂
2024-03-14 17:19:09

懷孕7個月選擇離婚 Vanessa Morgan承認曾有產後憂鬱

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Vanessa Morgan坦承自己曾有產後憂鬱。

在熱門Netflix美劇《河谷鎮》(Riverdale)中飾演Toni Topaz的Vanessa Morgan，成名作品還有《Monster High: The Movie 》、《沙娜拉傳奇》(The Shannara Chronicles)等。近日她接受播客節目《Broad Ideas》訪問，談到在懷孕7個月期間，選擇與棒球運動員Michael  Kopech離婚，坦承自己在該段時期，經歷了非常困難的過去。

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Vanessa 在《河谷鎮》中，飾演Toni Topaz一角。

Vanessa與前夫Michael Kopech，2020年1月結婚，7個月後她提出離婚，這是她宣布懷孕後僅一個月。2021年1月，Vanessa將兒子River抱在懷裡。Vanessa稱：「我已經痛苦了兩年了。」她指自己不願面對家庭破裂的事實，坦言感到非常羞恥。Vanessa坦言：「婚姻是生活中美好的一部分，但它並沒有按計劃進行，就像一段旅程。」

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兒子的降臨，令Vanessa 走出離婚陰霾。

Vanessa承認離婚後患有產後憂鬱，「當時我每晚上都祈禱，快點消除這種痛苦。」直到2022年，她與籃球明星James Karnik開始了新的戀情，「我很高興有一個這麼好的男朋友，但我不希望任何人再承受這種痛苦。」而且的Vanessa，經常會在社交平台，上載與兒子一起的深情合照，最近1月份的帖子，她就寫道，「我的Baby今天3歲了，時間過得真快，很感激成為你的媽媽。永遠愛你。」

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觀看男友比賽，撞到樂壇天后Rihanna。

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