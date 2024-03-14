懷孕7個月選擇離婚 Vanessa Morgan承認曾有產後憂鬱

Vanessa Morgan坦承自己曾有產後憂鬱。

在熱門Netflix美劇《河谷鎮》(Riverdale)中飾演Toni Topaz的Vanessa Morgan，成名作品還有《Monster High: The Movie 》、《沙娜拉傳奇》(The Shannara Chronicles)等。近日她接受播客節目《Broad Ideas》訪問，談到在懷孕7個月期間，選擇與棒球運動員Michael Kopech離婚，坦承自己在該段時期，經歷了非常困難的過去。

Vanessa 在《河谷鎮》中，飾演Toni Topaz一角。

Vanessa與前夫Michael Kopech，2020年1月結婚，7個月後她提出離婚，這是她宣布懷孕後僅一個月。2021年1月，Vanessa將兒子River抱在懷裡。Vanessa稱：「我已經痛苦了兩年了。」她指自己不願面對家庭破裂的事實，坦言感到非常羞恥。Vanessa坦言：「婚姻是生活中美好的一部分，但它並沒有按計劃進行，就像一段旅程。」