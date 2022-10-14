懷畸胎忍痛流產 曾稱不願再懷孕 陳柏宇太太符曉薇報喜再陀女

陳柏宇(Jason)同太太符曉薇(Leanne)育有一女Abigail，一家三口生活愉快，Jason夫婦一向都想追多個，但Leanne前兩次懷孕都發現問題，遺憾未能與寶寶見面，Leanne更因為多次失落而聲言「這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊」。
不過今日Leanne終於有好消息分享！佢喺社交平台發文話「今年估唔到上天送左份禮物比我地 ／ 感恩我可以再次懷孕 ／ 每日都抱住擔憂同感恩嘅心情 ／ 得來不易嘅禮物 ／ 只希望妹妹健康平安出世」。
再次陀女嘅Leanne本來想同大家分享喜悅，亦有唔少網友睇到佢「孕味濃」，但係上兩次經歷對佢有好大陰影，所以我無正面回答，不過個肚大得太快，索性自爆喜訊。
前年Leanne成功懷孕，但醫生發現係宮外孕，而且情況嚴重要切除輸卵管。兩夫婦仍未放棄，但係再次傳來壞消息。去年Leanne懷孕，但產檢時獲醫生告知胎兒頸皮厚，代表可能有唐氏綜合症或心臟問題。Leanne同老公商量後，認為即使有唐氏綜合症，佢地仍然會生BB出嚟。後來證實胎兒冇唐氏綜合症，但係有另一種名為「愛德華氏症」嘅病，好大機會胎死腹中，或者身體結構有問題，可能出世後只有短短壽命。醫生建議Leanne人工流產，佢決定同埋老公、阿女同腹中胎兒去影唯一合照。當時Leanne喺帖文寫下令唔少女性都感到心痛嘅一句「因為我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊」。
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載