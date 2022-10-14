懷畸胎忍痛流產 曾稱不願再懷孕 陳柏宇太太符曉薇報喜再陀女

陳柏宇(Jason)同太太符曉薇(Leanne)育有一女Abigail，一家三口生活愉快，Jason夫婦一向都想追多個，但Leanne前兩次懷孕都發現問題，遺憾未能與寶寶見面，Leanne更因為多次失落而聲言「這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊」。

不過今日Leanne終於有好消息分享！佢喺社交平台發文話「今年估唔到上天送左份禮物比我地 ／ 感恩我可以再次懷孕 ／ 每日都抱住擔憂同感恩嘅心情 ／ 得來不易嘅禮物 ／ 只希望妹妹健康平安出世」。

再次陀女嘅Leanne本來想同大家分享喜悅，亦有唔少網友睇到佢「孕味濃」，但係上兩次經歷對佢有好大陰影，所以我無正面回答，不過個肚大得太快，索性自爆喜訊。