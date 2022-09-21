懸疑話題新片《別擔心親愛的》是非不絕 紐約首映禮兩主角玩失蹤

奧莉花懷特（左）自導自演新片《別擔心親愛的》明天在港上映，有傳她與女主角科倫絲佩芝鬧不和。

懸疑驚慄話題作《別擔心親愛的》（Don’t Worry Darling,）本月起於世界各地陸續上映，香港亦定在明天開畫。這套電影由荷李活女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）首次執導，今次她自導自演，找來新一代演技派演員科倫絲佩芝（Florence Pugh）擔任女主角，而科倫絲近年一躍成影壇搶手貨，先靠《小婦人》（Little Women）獲得奧斯卡金像提名，又在Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow）中有亮眼演出，今次科倫絲佩芝更瞓身上陣，除了演技大爆發之外，還有大膽情慾演繹。

有《黑鏡》影子

電影中，盡現50年代風的烏托邦世界，奧莉花起用一班荷李活最Top的幕後團隊，集合美感與感觀刺激於一身，劇情又大玩曲折離奇，雖然外界評價有彈有讚，但片中亦不乏驚喜元素，更被形容充斥着神劇《黑鏡》（Black Mirror）系列的影子。