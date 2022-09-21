懸疑話題新片《別擔心親愛的》是非不絕 紐約首映禮兩主角玩失蹤

懸疑驚慄話題作《別擔心親愛的》（Don’t Worry Darling,）本月起於世界各地陸續上映，香港亦定在明天開畫。這套電影由荷李活女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）首次執導，今次她自導自演，找來新一代演技派演員科倫絲佩芝（Florence Pugh）擔任女主角，而科倫絲近年一躍成影壇搶手貨，先靠《小婦人》（Little Women）獲得奧斯卡金像提名，又在Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow）中有亮眼演出，今次科倫絲佩芝更瞓身上陣，除了演技大爆發之外，還有大膽情慾演繹。
有《黑鏡》影子
電影中，盡現50年代風的烏托邦世界，奧莉花起用一班荷李活最Top的幕後團隊，集合美感與感觀刺激於一身，劇情又大玩曲折離奇，雖然外界評價有彈有讚，但片中亦不乏驚喜元素，更被形容充斥着神劇《黑鏡》（Black Mirror）系列的影子。
宣傳唔齊腳
《別擔心親愛的》陣容還有樂壇萬人Harry Styles、《星空奇遇記》（Star Trek）中的「卻克船長」基斯派恩 (Chris Pine)、《永恆族》（Eternals）主角陳靜 （Gemma Chan）等，不過眾星聚首卻傳出不少是非；早在拍攝時，奧莉花以導演身份跟Harry Styles發展出婚外情，二人在片場公然親熱，當時女方跟《乜都得教練》男星Jason Sudeikis仍未離婚，繼而傳出科倫絲佩芝睇唔過眼，決定不參與電影的部份宣傳活動。至於《別擔心親愛的》本月初在威尼斯影展辦首映禮，科倫絲雖有出席，但卻輪到Harry Styles跟基斯派恩鬧不和，發生Harry Styles疑似向基斯吐口水的事件，花生指數又再飆升。及至本周，《別擔心親愛的》在紐約舉行首映禮，奧莉花懷特與Harry Styles以情侶檔登場，但兩人在鏡頭前顯得頗低調，大合照也刻意分開企，而主角科倫絲佩芝與基斯派恩更雙雙缺席，科倫絲因身在海外拍攝新片《沙丘瀚戰2》（Dune: Part Two），基斯派恩亦為執導作《Poolman》參與後期工夫而甩底，令幾位主角不咬弦之說法更加似層層。