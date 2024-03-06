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娛樂
2024-03-06 16:32:26

戀上李宰旭被轟 aespa Karina抵不住壓力 親筆信向fans道歉

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Karina抵不住壓力，昨晚寫親筆信向fans道歉。

韓國女團aespa的隊長Karina，近日被傳媒踢爆與男星李宰旭相戀，可惜外界反對聲音激烈，更有fans派出宣傳貨車，到Karina所屬的SM娛樂大樓外示威，在卡車的顯示器上寫著「與其對不起fans，不如對不起辛苦了7年的自己」、「Karina，你的歌迷給你的愛還不夠」、「你親手毀了你的職業道路」、「你為甚麼選擇背叛你的歌迷」、「請直接道歉，否則你會看到專輯銷量下降、演唱會座位空空如也」等等。

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aespa支持者派出宣傳貨車，到Karina所屬的SM娛樂大樓外示威，轟她對不起fans。

Karina昨晚透過IG，上傳了一封親筆信，向fans們就她和演員李宰煜的戀情致歉。Karina表示，「我感到非常抱歉，讓fans們感到驚訝。知道一直以來支持我的MY(aespa fans暱稱)一定感到失望，回憶起我們分享的往事也一定很難過，我深知大家的心情，所以感到更為抱歉。」

 

她還表示，寫信的目的是真誠向出道以來，一直給我最大溫暖支援的fans們傳達歉意，「希望今後更好地回報fans們，我對每位fans都充滿真誠，他們於我是最為珍貴的人。」Karina和李宰煜的戀情，上月27日被韓國《Dispatch》》曝光，雙方的經理人均確認了一消息，並表示他們正在相互了解的階段，估不到是Karina的fans如此肉緊，派出宣傳貨車到經理人所處大樓外示威。

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Karina親筆撰寫的道歉信。

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Karina與李宰旭，今年1月在米蘭時裝周上「一見鍾情」。

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