戀上西沙｜炎明熹上山下海拍攝音樂特輯 故事簡介率先曝光 (多圖)

由林肯監製的炎明熹音樂特輯《戀上西沙》，將於本周六（21日）晚9點半在翡翠台播出，主要演員有炎明熹（Gigi）、李爾晨、海俊傑、張美妮、林子超及麥玲玲，而黎諾懿、「東張女神」何沛珈則以客串性質演出。
為了將最唯美的畫面及最動聽的歌曲呈現給觀眾，Gigi、李爾晨及林子超等一眾演員，走遍香港美景進行拍攝，拍攝地點包括西沙、西貢、馬鞍山及有香港「天空之鏡」之稱的泥涌石灘等，Gigi希望拍得最佳及最靚角度，她不惜攀山又涉水，除了會站立山頂、於環山包圍的美景下自彈自唱，還會坐「艇仔」遊覽香港。Gigi在特輯中將自彈自唱《戀上西沙》主題曲《最動人一次》，還會分別清唱數句《有了你》，以及獻唱《複雜》、《Only for me》、《Little Magic》、《透光者》及與海俊傑合唱《今生今世》，視覺聽覺享受兼備，而在最後的一小段， Gigi和劇組還精心設計了一個小彩蛋送給「Gi炎粉」，認真有心。
企圖品嚐「牛屎」惹騷動
今日，製作組發布靚人靚景劇照，並陸續在官方頻道推出特輯製作花絮。在已推出的頭兩段花絮片中，台前幕後為了拍攝行山鏡頭相當認真，Gigi、李爾晨及林子超全線Full gear上陣；向來搞笑的Gigi，拍攝期間不但餓到肚仔打鼓引發笑料，還因好奇地企圖品嚐道具「牛屎」引發騷動。
《戀上西沙》故事大綱
《戀上西沙》講述即將升讀大學、熱愛音樂與唱歌的少女Gigi，和父母前往西貢度假時所發生的故事。自小想追逐音樂夢的Gigi，因父親海俊傑的激烈反對、加上自身性格膽小低調，追夢過程屢度受挫；另邊廂，海俊傑的強勢性格，亦引發太太張美妮不滿，二人於度假期間吵架冷戰收場，令Gigi相當困惑。就在Gigi迷失期間，遇上充滿朝氣活力的李爾晨，在李爾晨的幫助下，Gigi衝破心理關口向夢想進發，二人的關係因而一日千里……