戀上西沙｜炎明熹上山下海拍攝音樂特輯 故事簡介率先曝光 (多圖)

由林肯監製的炎明熹音樂特輯《戀上西沙》，將於本周六（21日）晚9點半在翡翠台播出，主要演員有炎明熹（Gigi）、李爾晨、海俊傑、張美妮、林子超及麥玲玲，而黎諾懿、「東張女神」何沛珈則以客串性質演出。

為了將最唯美的畫面及最動聽的歌曲呈現給觀眾，Gigi、李爾晨及林子超等一眾演員，走遍香港美景進行拍攝，拍攝地點包括西沙、西貢、馬鞍山及有香港「天空之鏡」之稱的泥涌石灘等，Gigi希望拍得最佳及最靚角度，她不惜攀山又涉水，除了會站立山頂、於環山包圍的美景下自彈自唱，還會坐「艇仔」遊覽香港。Gigi在特輯中將自彈自唱《戀上西沙》主題曲《最動人一次》，還會分別清唱數句《有了你》，以及獻唱《複雜》、《Only for me》、《Little Magic》、《透光者》及與海俊傑合唱《今生今世》，視覺聽覺享受兼備，而在最後的一小段， Gigi和劇組還精心設計了一個小彩蛋送給「Gi炎粉」，認真有心。