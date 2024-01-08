戀上西沙｜炎明熹夥拍李爾晨有感情線 咀戲成fans最關注

炎明熹、李爾晨、麥玲玲、張美妮、海俊傑、林子超及監製林肯今日到西貢拍攝《戀上西沙》。炎明熹(Gigi)等人今早天未光已開始拍攝，她在劇中扮演海俊傑、張美妮的囡囡，與李爾晨有感情線。由於今次只是短劇，Gigi表示只需拍攝5天便可，因此未有太大影響返學時間。

炎明熹李爾晨關係撲朔迷離 由於有不少fans得知Gigi開拍新劇，聞說是愛情短劇之後，非常關注男主角的身份及是否要拍咀戲，引來熱烈討論。Gigi表示今次是一套音樂短劇，入面會有她唱歌及哼歌的畫面，歌曲會包含她唱過的作品，內容會談到她追夢的過程，沿途會有不少人鼓勵她，繼而修復了某些關係。 李爾晨形容與Gigi有後撲朔迷離的關係，Gigi就覺得是令人細思的關係，但就談不上是情侶。 問到李爾晨可知道他的身份引來大家討論，他大感驚訝︰「我又冇諗咁多！enjoy今次拍攝，因為我都係第一次見Gigi，同埋我係有好重大任務，就係幫屋企人同朋友拎Gigi簽名！不過，今次拍攝對我嚟講好重要，因為第一次同Gigi合作，而且仲係男主角，係非常期待嘅合作。」

再次拍劇好緊張 Gigi在元旦表示希望今年可作不同嘗試，當中包括拍劇，如今火速有劇開，她表示會好好努力，「真係好榮幸有呢個機會，希望自己都可以加油！因為我唔係成日拍劇，之前《青春本我》都拍咗一段時間，所以今次都好緊張，驚自己發揮唔好。」她稱因為今次是短劇的關係，時間比較易配合，亦開心今次又多了另一對父母，稍後將會與他們有不少對手戲，希望她不會表現失禮。