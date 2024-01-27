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娛樂
2024-01-27 14:00:00

戀上西沙｜炎明熹拍音樂劇超時2粒鐘 拎大聲公向粉絲瘋狂道歉

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Gigi同fans講不夠兩句就怕醜起來。

無綫全新音樂劇《戀上西沙》近日密鑼緊鼓進行拍攝，日前主要演員炎明熹（Gigi）、李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮及林子超齊集西貢能夠拍攝「天空之鏡」效果的打卡熱點—泥涌石灘拍攝重要場口。身為女主角的Gigi，分別以民族少女風及牛仔型格裝束造型現身拍攝；為了應付其中一場彈結他場口，Gigi更於正式拍攝前於家中反覆練習，務求令拍攝更加順利，相當專業。

炎明熹同李爾晨劇中有不少對手戲。

拍攝當日氣溫雖然不算太低，但由於keep住陰天及落毛毛細雨，加上頗為大風，故Gigi休息期間都有披上超厚「熊啤啤」長外套保暖，造型可愛。天公不造美還影響了劇組拍攝進度，單是上午拍攝行程已超時足足兩小時。眼見現場等候自己現身的「Gi炎粉」冒著寒風等了又等，Gigi大感不好意思，完成手頭上拍攝工作後，即馬上拿著大聲公向現場所有粉絲問好，結尾一句更爆笑謂：「我都唔知講咩好，我說話係有限公司。」

於接受無綫娛樂新聞台訪問時一再向身後粉絲連環致歉：「其實我一嚟到（開工）已經有部份粉絲到咗，我就知道弊傢伙，希望自己可以盡快拍完，但拍劇冇可能咁快完，所以真係好多謝大家喺度等。同埋今日有啲毛毛雨同陰天，所以都比較麻煩啲。佢哋足足喺度等咗兩個鐘頭，所以真係非常之唔好意思。」更邊說邊忍不住耍出「道歉兩式」，萌度爆燈。

 

粉絲們等得咁辛苦，梗係要拍照留念啦。

口直心快的Gigi又指很感恩最近多了很多與粉絲見面機會，並搞笑「自責」因不擅於說話待慢了粉絲：「其實我一直都好想講多謝大家，但因為我說話有限公司，最近都見咗大家好多次面，我好似講嘅嘢都講晒咁，已經諗唔出要再講啲咩，再咇又好似有啲造作，但可以同佢哋長時間見面，我自己真係非常之開心嘅，真係好辛苦晒大家，經常支持我。」而與Gigi一樣貼心的Gi炎粉，除了專誠到拍攝現場為Gigi打氣，亦為劇組送上熱湯應援，相當有愛。

 

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