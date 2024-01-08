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娛樂
2024-01-08 18:40:27

戀上西沙｜麥玲玲自備靚衫演炎明熹姑媽 佛山趕返香港開工仲要做埋場務

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炎明熹在《戀上西沙》中，有麥玲玲扮演姑媽。(羅錦鴻攝)

炎明熹、李爾晨、麥玲玲、張美妮、海俊傑、林子超及監製林肯今日到西貢拍攝《戀上西沙》。炎明熹(Gigi)等人今早天未光已開始拍攝，她在劇中扮演海俊傑、張美妮的囡囡，與李爾晨有感情線發展，但未談得上是情侶。

麥玲玲在劇中扮演炎明熹(Gigi)的姑媽、林子超的母親，而她更摒棄過去常穿的紅色及粉紅色的衣服，以藍色的衣服示人。她稱劇中的服裝全都是自己新購入，「林肯話唔可以著紅色、粉紅色，唔想大家混亂，我就買藍色呢啲。點知買完話唔可以著到太靚同太貴嘅衫，因為個角色係會將啲錢擺晒落個仔到。」她表示在劇中會鼓勵炎明熹，甚至跟她一齊唱歌跳舞，她笑言到時應該會亂跳一通。

海俊傑與張美妮扮演炎明熹的父母，麥玲玲扮姑媽。(羅錦鴻攝)

麥玲玲一改以往打扮，不穿粉色及紅色的造型示人。

由於臨近新年，玲玲坦言行程非常忙碌，有大大小小的活動、節目要參與，加上又要夾Gigi的檔期，所以行程更改了很多次，才夾到這個檔期。她說︰「我尋日仲係佛山，做個婚宴騷做到好夜，今朝自己揸車返過嚟呢度！真係好早！」她續指原本2點才是call time，但劇組希望拜神求一切順利，於是提早通告，她亦以為趕不及參與拜神儀式。玲玲說︰「佢哋問我拜神嗰度點，我就早啲過來幫下手揀下方位，同埋買啲水果俾大家！」

自己都好愛客串

現場所見，玲玲很早到場幫手打點，包括揀方位、整理元寶等，親力親為，更向在場記者派水果及水，非常貼心。麥玲玲表示自己一有時間便會參與拍攝，因為覺得很好玩，並稱上一次林肯找她拍攝時，撞正自己不在港，於是跟對方表示下次再有拍攝可以與她，沒想到林肯一直記住，所以今次夾到檔期便參與。她又謂未來有一段日子都在香港，如監製、導演有好玩的拍攝可以找她。

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