戀上西沙｜麥玲玲自備靚衫演炎明熹姑媽 佛山趕返香港開工仲要做埋場務

炎明熹、李爾晨、麥玲玲、張美妮、海俊傑、林子超及監製林肯今日到西貢拍攝《戀上西沙》。炎明熹(Gigi)等人今早天未光已開始拍攝，她在劇中扮演海俊傑、張美妮的囡囡，與李爾晨有感情線發展，但未談得上是情侶。

麥玲玲在劇中扮演炎明熹(Gigi)的姑媽、林子超的母親，而她更摒棄過去常穿的紅色及粉紅色的衣服，以藍色的衣服示人。她稱劇中的服裝全都是自己新購入，「林肯話唔可以著紅色、粉紅色，唔想大家混亂，我就買藍色呢啲。點知買完話唔可以著到太靚同太貴嘅衫，因為個角色係會將啲錢擺晒落個仔到。」她表示在劇中會鼓勵炎明熹，甚至跟她一齊唱歌跳舞，她笑言到時應該會亂跳一通。