戀愛自由式舊照瘋傳 網民笑言鄧麗欣唐寧「去非洲探訪」獲傅穎本尊回應

TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎(Theresa,現名傅寶誼)親自回應。

網民貼出的是9名男女演員的舊合照，前排4女由左起分別是Stephy鄧麗欣、Theresa傅穎（現名傅寶誼）、BoBo陳文媛和唐寧，但後排4名男演員才是「焦點」，因各人皮膚深色，其中2人露齒而笑，顯得牙齒很白。而網民按劇集演員名單，認出是黎諾懿、黃宗澤、楊明及蕭正楠，笑指他們像是在賣牙膏廣告的黑人，「後面班男嘅係咪非洲來的」、「非洲黃宗澤，非洲蕭正楠」、「啲女仔去非洲探訪啫」、「Bosco我一路知佢黑，但黎諾懿係咩事？」、「前面4位都堅靚，而且都是不一樣的靚，辨識度高」、「後面果4個笑到傻😂😂😂前面幾個好靚」。

網民︰個個女仔都勁靚

亦有不少人大讚4女年輕時靚到「無得輸」，「唐寧同BoBo靚到傻」、「個個女仔都勁靚」，而這張考古劇照更引來Theresa現身，貼上一張《戀愛自由式 》劇照回應，留言：「喂，係咪搵我呀？」該照片見到Theresa對着舊款手機，再加上頭髮較短，立即吸來逾千人讚好及留言，有人表示「傅穎姐姐👧我細細個睇你套戀愛自由式😍」。