娛樂
2025-12-19 11:10:00

戀愛自由式舊照瘋傳 網民笑言鄧麗欣唐寧「去非洲探訪」獲傅穎本尊回應

TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎(Theresa,現名傅寶誼)親自回應。

2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，捧紅了不少年輕新星。 《戀愛自由式》演巽Stephy鄧麗欣與BoBo陳文媛年輕照出土，被網民大讚靚女。 BoBo陳文媛和唐寧都是《戀愛自由式》的主力演員。 《戀愛自由式》在2003年7月起首播。 《戀愛自由式》演員包括鄧萃雯、黃宗澤、唐寧等。 《戀愛自由式》編審為梁敏華。 《戀愛自由式》陳文媛飾演游嫻，而蕭正楠飾演湯繼樂。 2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，捧紅了不少黃宗澤、傅穎等年輕新星。 《戀愛自由式 》鄧麗欣與傅穎多番同場。 唐寧拍攝《戀愛自由式》時只是學了游泳一年。 《戀愛自由式 》主題曲《可疑密友》，由蕭正楠及陳文媛主唱 吳卓羲亦有參演《戀愛自由式》。 《戀愛自由式》監製是林志華。

網民貼出的是9名男女演員的舊合照，前排4女由左起分別是Stephy鄧麗欣、Theresa傅穎（現名傅寶誼）、BoBo陳文媛和唐寧，但後排4名男演員才是「焦點」，因各人皮膚深色，其中2人露齒而笑，顯得牙齒很白。而網民按劇集演員名單，認出是黎諾懿、黃宗澤、楊明及蕭正楠，笑指他們像是在賣牙膏廣告的黑人，「後面班男嘅係咪非洲來的」、「非洲黃宗澤，非洲蕭正楠」、「啲女仔去非洲探訪啫」、「Bosco我一路知佢黑，但黎諾懿係咩事？」、「前面4位都堅靚，而且都是不一樣的靚，辨識度高」、「後面果4個笑到傻😂😂😂前面幾個好靚」。

網民︰個個女仔都勁靚

亦有不少人大讚4女年輕時靚到「無得輸」，「唐寧同BoBo靚到傻」、「個個女仔都勁靚」，而這張考古劇照更引來Theresa現身，貼上一張《戀愛自由式 》劇照回應，留言：「喂，係咪搵我呀？」該照片見到Theresa對着舊款手機，再加上頭髮較短，立即吸來逾千人讚好及留言，有人表示「傅穎姐姐👧我細細個睇你套戀愛自由式😍」。

Theresa傅穎以《戀愛自由式》劇集截圖回應帖文，留言指「喂，係咪搵我呀？」（Threads截圖）

破冰轉身成集體回憶

許多網民重貼《戀愛自由式 》中的經典片段，其中四大游泳絕技「破冰轉身」、「片石轉身」、「繞流泳法」及「磁浮泳法」都令人印象深刻。有人則慨嘆當年的青春偶像劇的確捧出不少新星，但近年電視台已沒有製作同類作品。

