戀愛Staycation | 參賽者背景大起底 4男4女有翻版薛凱琪+185cm高男神

ViuTV戀愛真人騷《戀愛Staycation》於前日（25日）首播，如同Netflix日本實境節目《雙層公寓》一樣，8名單身男女免費入住大屋，喺兩星期入面透過分組活動和單獨約會尋找愛情；而主持人強尼、陳俞希（Hailey）及出身自《全民造星IV》嘅許寶恆（Alice）僅在另一空間觀看一班參賽者已錄影嘅片段；換言之，參賽者之間嘅互動全由自己發揮。由於ViuTV過往《調教你男友》、《賭命夫妻》等真人騷節目均好評滿滿，加上呢次《戀愛Staycation》以尋找真愛為題，於招募參賽者時討論度已非常高，就連練美娟、沈殷怡（Shirley）及李昭南（Mishy）都舉手表示想參加，不過都有網民著ViuTV小心處理節目剪輯，避免如《雙層公寓》發生網絡欺凌事件。



節目共找來4男4女參賽者，位位來頭都不少，有前港隊代表隊成員、模特兒、KOL等；其中，4名男參賽者及3名女參賽者率先亮相於首集節目，一齊睇吓各參賽者嘅背景啦！

參賽者1－ 林嘉宏：185cm高模特兒

24歲林嘉宏（kawang）五官端正，加上擁有185cm身高，外形出眾，如同男神；除咗現職模特兒，與前Super Girls成員趙慧珊（Aka）、吳嘉熙（Cheronna）、李靜儀（Heidi）、蔡明思（Jessica）同公司，曾參與ViuTV真人騷《生存演技派》及拍攝多個廣告，亦係運動健將。林嘉宏於首集《戀愛Staycation》中，選擇了Kylie杞子一同坐車到大屋，二人原來早已互相追蹤IG，睇嚟呢對有機會產生火花。

參賽者2－陳獻略Henry：前港隊代表隊成員

陳獻略有健身習慣，身型健碩，係前港隊代表隊成員及有組成男團R-ICE經驗；佢亦於節目表示自己係一名演員，主要拍攝廣告及MV；而其實佢2014年曾參與電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》拍攝，更曾擔任《陀地驅魔人》副導演。

參賽者3－傑仔：拳擊教練

傑仔（Kit Au）係一名拳擊手及教練，不時參加拳擊比賽；從佢IG照片中亦看到佢間中會去畫畫和玩陶瓷，可謂動靜皆宜。21歲嘅傑仔於節目中表示，自己過往拍拖都係與同齡女生，所以未知自己接受姐弟戀個程度去到邊，不過佢期望自己係照顧人嘅一方。

參賽者4－Stan：年紀最大

35歲Stan係年紀最大嘅參賽者，精通滑雪、潛水、滑浪、棒球等運動；佢喺節目中就表示自己係大男人，想結婚同生仔。

參賽者5－翻版袁嘉敏

25歲鄭杞瑤（Kylie杞子）擁有36E傲人身材，為唐安麒公司旗下模特兒，曾於熊仔頭和藍仔頭YouTube頻道FHProductionHK客串，令人氣大增，至今IG已有超過11萬名追蹤者；首集節目中，傑仔手部受傷，Kylie就幫佢貼膠布，相當貼心。

參賽者6－Yanyan甄茵：口罩小姐

Yanyan係一名前空姐，及後轉行做中醫師，又曾參與過《最後一屆口罩小姐選舉》，不過40強止步；Yanyan與陳獻略Henry於首集節目中一齊去超市買嘢，事後一班男生討論女生性格時，Henry就表示感覺Yanyan係一個強勢嘅人。

參賽者7－雀仔Tang Yik Man：KOL

雀仔IG有2.4萬追蹤者，不時於IG大曬泳衣照及行山照，身材亦姣好。

參賽者8－Vicky：翻版薛凱琪

28歲Vicky做過兩年空姐，現職秘書和KOL，IG擁有超過2萬名追蹤者，不過未有喺首集節目中亮相。Vicky被指長相甜美，貌似薛凱琪；除咗外形出眾，Vicky語言能力亦有一定程度，畢業於理工大學，當時主修英文，副修韓文。

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