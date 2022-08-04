戀愛Staycation｜情場輸家Stan忽成網民至愛 嘉宏Vicky出雙入對疑似真撻着

ViuTV去年製作的戀愛真人騷《戀愛Staycation》，拍畢半年終在上星期開播，連日來引起網民討論，當中35歲的張俊傑（Stan）在鏡頭前欠缺異性緣，慘成節目的大輸家。對於《戀愛Staycation》拍攝時部份參賽者也成功配對，Stan被拍下的孤伶伶場面成為經典，更令人好奇當日他獨處時發生何事，Stan在IG撰文回應網民，並寫：「好多人想知佢哋dating嗰日我除咗擦地板之外，我做咗啲咩，其實嗰晚我同節目組講過我想quit game，因為參加個節目真係為咗配對（可能我太認真），到最後冇人㨂我，之後仲有四日我好難再堅持笑住咁同佢哋玩落去，節目組都諗咗一個好好嘅原因俾我離開，結果之後嗰日離開咗個營，反思咗一日究竟應該點行落去。依家我睇返，雖然係好尷尬同失去霸氣，但幸好最後我堅持有返到去繼續旅程，如果我喺中途放棄咗唔返去，呢個回憶會係一世嘅遺憾。」節目的花生友之一陳俞希（Hailey）都有留言，叫Stan「咪再坐地板」。

不過Stan的表現卻獲得觀眾及網民支持，認為他是節目中唯一最貼近現實的人物，尤其更獲連登巴打視為「偶像」，Stan在節目中淒涼情境，就被網民用作GIF圖成為萬能KEY，連Stan自己都有在IG回應，表示細細個自己上高登及連登見到馬德鐘的萬能KEY覺得好好笑、好有創意，沒想到有朝一日自己都做了萬能KEY。

《戀愛Staycation》這季已接近尾聲，林嘉宏（嘉宏）與張嘉盈（Vicky）可謂情投意合，近日兩人相約Stan及甄茵（Yan Yan）一同在家中打完邊爐再睇《戀愛Staycation》，網民揣測嘉宏與Vicky已成為現實情侶。至於區晉傑（傑仔）與鄧亦雯（雀仔）雖發展順利，但男方在最新一集卻被鄭杞瑤（Kylie）當眾表白，傑仔獲兩位有料之人爭到出面，令網民大呼羨慕亦聯想到有人是跟劇本照做。