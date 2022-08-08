戀愛Staycation | 第一季被網民批4大敗筆：剪到趕收工咁

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》喺毫無預警下於上周四（4日）播出最後一集，周五起（5日）播出第二季，同樣由4男4女於大屋朝夕相對，睇吓可唔可以擦出愛火花。節目第一季開始時，由於題材新鮮，吸引許多觀眾追捧，不過越播越令網民不滿。結局一集，男參賽者向女參賽者表白，Kylie無被表白，Stan與嘉宏分別向Vicky表白，Vicky喺二選一情況下最後接受咗嘉宏，而傑仔與雀仔都配對成功；Henry亦向Yan Yan表白，女方都有出現到，但係Henry對其公開自己係節目組安排嘅「玩家」，所以唔能夠將手錶送畀Yan Yan，對於《戀愛Staycation》內容，網民齊齊怒批以下4敗筆！

敗筆1. Kylie爆喊疑有劇本？

Kylie早已試過一次喺鏡頭前爆喊，而最後一集Kylie明明與Herry同Yan Yan夾好要喺遊戲中向傑仔表白，但Herry中途發脾氣，Kylie就覺得自己破壞Party氣氛而再次爆喊，令網民質疑當中有劇本。

敗筆2. 批評「玩家」情節多餘

節目中段已經向參賽者講明喺佢哋入面安排咗「玩家」；而最後一集中，Henry就表示自己係「玩家」，負責喺過程中搞破壞，又指付出嘅感情都係真心。網民感到「玩家」情節好多餘，認為唔洗安排呢個角色。

敗筆3. Stan部分內容被剪走

雖然Stan食白果收場，但隨住佢喺節目中做出調停紛爭等貼心行為、Stan得知自己無被女參賽者邀請約會而坐地板一幕、節目組最後一集又為Stan獨自一人嘅畫面配上《小諧星》炮製慘情MV等，都令網民對其增加好感，成為「人氣王」。不過，網民就不滿Stan於節目中嘅戲份多數被帶過或剪走，而Stan亦喺IG直播時表示與雀仔嘅互動無播出。

敗筆4. 剪輯凌亂

網民紛紛認為《戀愛Staycation》第一季剪輯零亂，有啲似趕收工感覺，仲話個節目係靠主持同參賽者救返：「有個位諗唔明，作為一個媒henry玩game個下點解要中途離開？咁做有咩目的？為左搞到成件事十級尷尬？」、「明明好好題材，可以剪到趕收工咁，你話viu好多好節目排住隊就話姐，成個s1（第一季）剪多5集都可以，剪到九唔搭八。」、「內容又唔關間屋事，成班出去dating。」、「成個安排同搵媒搞事既安排，好多位都做得好唔掂，Viu好鍾意做啲多餘野去增加戲劇性。」、「第一季好似都cut咗好多野，唔明點解唔直接剪15集第一季」等等。





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