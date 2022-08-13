戀愛Staycation｜第2季結束證實冇玩家 Catrina犯眾憎遭網民喪鬧

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》共6集的第2季昨晚播畢，最Sweet一對Jacky（陳智樂）與梁洛妍被形容為命中注定，一如所料配對成功，Jacky問洛妍願唔願意拍完節目後私下發展，洛妍含春笑住答應，連Viu一姐陳俞希（Hailey）都邊睇邊說：「結婚喇應該，即刻跪低求婚….」有指Jacky與洛妍現時已成為情侶，發展順利。

還Sunny一個公道 《戀愛Staycation》第2季安排四男四女同一屋簷下，節目組在尾聲宣布八人當中可能有「玩家」，更要展開投票把疑似「玩家」踢走，Sunny（周文豪）結果獲得兩票立即執包袱退出節目。可是節目播到最後一集，宣布原來八人中沒有「玩家」，除了Jacky、洛妍外，混血「A0」Thomas與Hei Hei（彭泳熙）、Cyrus（梁顯華）和Catrina（梁式昕）亦在節目中成功配對，令原本跟Sunny可以發展的Sophia（趙芝琳）單身離開，不少觀眾既替芝芝老師不值外，還紛紛在網上表示要還Sunny一個公道。