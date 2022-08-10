戀愛Staycation｜芝芝Sophia教手指公之歌 網民睇到勁老尷兼打冷震

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》第二季緊接播出，當中23歲嘅「港女芝芝」Sophia Chiu因性格太過天真而引起關注。喺噚晚（9日）播出嗰集，女參加者可以邀請男參加者去約會，而芝芝就同Sunny去約會，期間佢唱《手指公之歌》俾Sunny，睇到一班網民毛管戙同好老尷。

喺噚晚播出嗰集，芝芝首先同Sunny前往手作坊整小手工，期間二人有講有笑，互動得相當唔錯，期間芝芝竟然教佢唱《手指公之歌》，雖然睇到Sunny個樣有少少老尷，但佢亦尊重Sophia，硬住頭皮去唱「第一隻手指公，送俾芝芝」。唔少網民都覺得芝芝好難頂，認為正常對住成年男人係唔會做，留言話：「只要自己唔尷尬 尷尬嘅只係人哋 送隻手指公俾sunny」、「想嘔 睇到好尷尬」、「外人睇係打哂冷震」、「好老尷」、「佢啲手勢好X煩，兒童節目咩」、「我係條仔 我一定一拳鐘埋去」、「第一隻手指公…喂你自己低B就算啦 歡眾唔想跟埋你一齊白痴呀」、「睇到雞皮都突哂出黎」、「睇到差d中風」、「Sunny 唱返第一隻手指公俾gg 聽嗰幕係我個腦到揮之不去」、「打哂冷震」及「首歌勁難頂」等等。

其實Sophia本身係幼稚園教師，一畢業後便喺幼稚園任教直到而家，近排亦進修緊特殊教育。佢係一個好平凡嘅素人，生活圈子好細亦好沉悶，生活只係返工放工，放假就去迪士尼，喺屋企只係睇吓YouTube、動漫、Netflix咁。對於佢參加節目，佢屋企人都好驚訝。Sophia嘅生活圈子以女性為主，加上幼稚園老師大部份都係女性，無咩機會接觸男士，所以佢希望喺節目中搵到另一半。

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