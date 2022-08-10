戀愛Staycation｜驚現「翻版馬神長腳蟹」 網民話以為睇緊TVB

ViuTV戀愛真人騷《戀愛Staycation》上星期五已開始播出第2季，由全新4男4女成員登場，同樣被安排在大屋內展開十多天生活，配對出緣份情侶。雖然踏入第2季，但網民仍對第1季的陣容念念不忘，尤其是「小諧星」Stan，不少觀眾大彈第2季的男女比較失色，播出後終於明白第2季只得6集，比起上季一個又一個的精彩場面，新一季卻變得沉悶。

洛 妍慘 被封「車禍IU」

《戀愛Staycation》第1季喊包擔當Kylie（鄭杞瑤），具備顏值及驕人上圍，網民認為她完勝第2季的四位女生。今季的電競主播Hei Hei（彭泳熙）暫時最得網民歡心，而Catrina（梁式昕）與梁洛妍在昨晚一集中就看似「沉船」，各自情傾聲稱A0的鬼仔Thomas及銀行業型男Jacky，當中洛妍卻被網民冠以「車禍IU」，見她在自己的IG帳戶上也以「洛妍（車禍ed）」作自我介紹，網民亦對打扮斯文的她近日開Live爆粗大感意外。