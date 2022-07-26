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娛樂
2022-07-26 06:30:39

戀愛Staycation｜29歲Henry曾以男團出道 去年開健身室與陳卓賢不歡而散

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ViuTV真人騷節目《戀愛Staycation》昨晚開播，29歲的Henry十分搶眼。

ViuTV真人騷節目《戀愛Staycation》昨晚開播，29歲的Henry十分搶眼。

ViuTV戀愛真人騷節目《戀愛Staycation》已經首播，團隊安排女展開兩星期生活，首集出現的女參賽者甄茵Kylie、雀仔各有睇頭，而男性成員計有35歲的Stan29歲的Henry24歲的嘉宏及年僅21歲的傑仔，同樣是大玩配對，形式跟《雙層公寓》如出一轍。

松岡李那合唱

《戀愛Staycation》播出後，大家都覺得1.81米身高的Henry（陳獻略）相當面熟，不僅曾活躍運動界被封「排球男神」，更組成男團R-ICE的經驗，隊友包括方皓玟日籍前夫安田慎吾，曾與當年同門女星松岡李那翻唱廣東歌《情迷Milano》，所以嚴格來說，Henry並非素人，他亦曾有演戲經驗，參演過台劇《男神時代》、港產片《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》等，又替《陀地驅魔人》擔任副導演，可惜其星途一直未見起色，而今次《戀愛Staycation》播出後，未知會否帶旺他的演藝事業。不過有網民近日爆料，指Henry去年曾與MIRROR成員陳卓賢（Ian）合作開健身室「Project i」，該健身室位於尖沙咀，Ian去年7月透露是跟朋友合資7位數開設，可是今年初，Ian突然宣布已辭去相關業務，並於社交網寫：「素來相信與人合作，最值得珍重的便是每個人獨特的想法、心態和處事。我熱愛團隊中的不同聲音和意見，因為可以互相學習，共同進步。心目中良好的團隊合作，應建基於互相尊重、坦誠相對。但礙於公司行政上，以及合作夥伴間的溝通缺乏透明度和尊重，以致失去信任基礎，本人已決定辭去與Project i有關的所有業務。」Ian與幾位拍檔不歡而散，原來Henry就是Project i的其中一名投資者，見他由去年至今也不時在IG分享做Gym晒肌肉，一於做埋生招牌

陳獻略身高有1.81米，多年來一直活躍廣告界。

陳獻略身高有1.81米，多年來一直活躍廣告界。

Henry曾組香港男團R-ICE，隊友包括方皓玟日籍前夫安田慎吾。

Henry曾組香港男團R-ICE，隊友包括方皓玟日籍前夫安田慎吾。

Henry去年與陳卓賢合作開健身室「Project i」，如今自己做埋生招牌。 Henry早已踏足幕前，亦曾有演戲經驗。 年底30歲的Henry，最近參加《戀愛Staycation》再受注目。 Henry活躍運動界曾被封「排球男神」。 Henry幾年前進軍台灣，參演過台劇《男神時代》及綜藝節目。 陳卓賢去年7月宣布與友人合資健身室「Project i」，但半年後就指拍檔缺乏透明度和尊重。
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