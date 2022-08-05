戀愛Staycation｜Stan慘封小諧星 Henry首季最後一集認係玩家

ViuTV戀愛真人騷《戀愛Staycation》第1季已在昨晚結束，最年長成員、35歲的Stan（張俊傑）一如所料食白果收場，最後他選擇向Vicky（張嘉盈）表白，但女方始終情傾嘉宏（林嘉宏），孤伶伶呆站下白泥的Stan慘成輸家，節目更配上《小諧星》，被製作組炮製出慘情MV，令觀眾紛紛戥Stan不值，令其好感度與受歡迎程度再度飆升。

曾有不少幕前經驗的29歲型男Henry（陳獻略），在聲尾終公開自己的「玩家」身份，拒絕了擁有中醫牌的Yan Yan（甄茵），而傑仔（區晉傑）則毫無懸念視雀仔（鄧亦雯）為最終告白對象。節目播畢後，大批網民意猶未盡，觀眾緣爆燈的Stan於晚上11時許聯同一眾拍檔開IG直播，同場的Kylie（鄭杞瑤）也有加入開Live，一度多達3千多人同時睇直播，大家除了關心Stan正職是否紋身師外，又向Stan點唱《小諧星》，而嘉宏與Vicky、傑仔與雀仔這兩對能否繼續發展也令大家好奇，不過嘉宏跟Vicky就刻意迴避網民問題，至於傑仔就透露跟雀仔從沒開始，Kylie則笑指傑仔現在很受姐姐歡迎，已不用再理會她倆，Henry則表示即將會跟其餘三男有合作機會。直播期間，幕後與今晚第2季的幾位男女突然亂入，由於網民只對第1季成員感興趣，故引來大量批評，使第2季的參賽者自我介紹完便無癮地在鏡頭前消失。