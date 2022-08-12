戀愛Staycation｜Sunny執包袱退出節目 芝芝收拾心情約會「中央暖爐」

ViuTV配對真人騷《戀愛Staycation》第2季今晚將播出最後一集，今次玩法有別於第1季，八位男女要投票選出「誰是臥底」，最多票數一位即要執包袱離開，結果健身模特兒Sunny（周文豪）被「A0」Thomas和Catrina（梁式昕）兩人各自投下一票，得兩票慘食死貓，自言並非「玩家」的Sunny亦只好立即退出，跟他發展出感情的Sophia（趙芝琳）當然大受打擊，芝芝在投票時已激動爆喊：「我以為大家係真心朋友，我以為大家都會相信呢度冇玩家…」當Sunny搭車走人時，他向工作人員問到是否真的有「玩家」存在？工作人員只回答：「你覺得冇咪冇。」Sunny昨晚在節目播出後，透過IG公開離開大屋當晚跟節目組的對話截圖，特別向芝芝問候及祝福往後日子會愈來愈幸福，祝芝芝找到一個對她好好的對象。節目的花生友之一的陳俞希（Hailey），認為有份向Sunny投票的Catrina極有可能就是「玩家」，Hailey對事態發展更睇得相當投入，還在鏡頭前肉緊落淚。

昨日第14集尾聲，餘下三男從四位女生當中選出心儀對象展開浪漫約會，芝芝獲「中央暖爐」Cyrus（梁顯華）邀請，Jacky（陳智樂）與梁洛妍感情再度躍進，一如所料繼續發展，更在約會過程中流露出情侶的甜蜜感覺，而Thomas與電競主播Hei Hei（彭泳熙）亦在今集中擦出火花。