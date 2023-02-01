戀講嘢｜楊埕曾涉同居情侶傷人案 ViuTV節目重提上C1一事

ViuTV節目《晚吹- 戀講嘢》最新播出一集（1月31日）以「人上C1我上C1」為題，邀請到2014年退選港姐楊埕作嘉賓，當年楊埕被封「清純栢芝」成為大熱，卻因唱片公司合約問題退選，直至2017年簽約TVB，首部出演嘅劇集就已經係重頭劇《再創世紀》，於劇中飾演周勵淇秘書王子琳，之後參演過《使徒行者3》、《黃金有罪》、《白色強人》、《兄弟》等劇集，又於《愛•回家之開心速遞》客串「車厘子」一角介入鄭世豪和陳偉琪婚姻，令人印象深刻。楊埕曾投資百萬開美容院、開設製作公司，又曾到北京中央戲劇學院修讀戲劇表演系，日前楊埕就於《戀講嘢》重提2020年上C1頭條一事。

曾上C1頭條形象一落千丈

有指楊埕2020年涉及一宗同居情侶傷人案。根據報章C1頭條報道，指一對同居男女疑因感情問題於寓所大打出手，女方向男方提出分手時，有一方因飲醉酒致情緒激動，毀壞家具及用刀指嚇對方，二人最終受傷並送院治理。之後，男方被控藏有攻擊性武器、普通襲擊及刑事毀壞罪名，女方則涉嫌傷人被拘捕。起初楊埕否認係事件女主角，仲叫粉絲唔好相信，但最終承認與事件有關，又解釋當初因為唔想父母擔心而講大話。楊埕於《戀講嘢》表示，嗰次嘅C1頭條令佢事業形象一落千丈，仲指出當時男朋友人前人後唔同樣，人前係名好好先生，人後就試過發酒癲、跳車、跳樓。

暗指「Miss M」橫刀奪愛

楊埕亦曾於2019年IG留言，並以「#港姐MissM」及「#MrW」Hashtag某香港小姐及當時男朋友，鬧爆佢哋，矛頭直指有人橫刀奪愛：「不懂得拒絕女生的男人非斬不可！當女友在旁，照顧所有朋友是盡顯風度。出雙入對只照顧一位剛認識的是盡顯風流！作為女生有自信是好事但莊閒要識分！」楊埕並無對外公開Miss M身份，而英文名M字頭嘅港姐分別有劉佩玥（Moon）、麥明詩（Louisa Mak）、黃智雯（Mandy）、阮嘉敏（Mandy）、邱晴（Mandy）、麥美恩（Mayanne）及文凱玲（Connie Man），呢7位港姐成最大嫌疑人。