戀講嘢｜Katrina自爆曾與國際巨星拍過拖 網民憑線索估係王嘉爾

由ERROR成員193（郭嘉駿）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持嘅ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，喺噚晚（27日）請嚟Katrina（陳珮欣）分享佢同國際巨星拍過拖嘅故事，期間Katrina雖然冇公開男星前度嘅姓名，不過佢就提供咗幾個線索俾大家聯想，唔少網民都紛紛估佢口中嘅男星前度係邊個。

現年29歲嘅Katrina，喺節目中自爆曾與國際巨星拍過拖，而193及譚凱倫睇完相片後都感到驚訝，193更爆料指佢以前留有黑色頭髮，不過而家已經唔係，仲話佢個樣越紅越唔同。而呢位男星前度除咗同佢同年之外，Katrina亦有提供幾個線索，包括IG過千萬Followers、歌手、海外娛樂公司旗下藝人、及曾就讀國際學校。

Katrina期間透露與男星前度嘅相識經過，表示二人係識於微時，當時佢哋就讀唔同嘅國際學校，不過男方就會去佢學校打籃球，而男星喺向女嘉賓「抄牌」後，二人就開始喺MSN嘅世界入面溝通，而Katrina當時未有對男方有感覺，因為當時佢嘅高度及外貌並唔算太過出眾。直至去到中六，男方突然同佢講即將要去韓國受訓做練習生，而自小有演員夢嘅Katrina就對男方被選中做練習生感到好奇，自此二人嘅交流就開始多。

男方韓國受訓時寫情信

男星前度去到韓國後，雖然公司唔批准拍拖，而且每日都要受訓10個鐘頭，所以佢要去到臨瞓前先可以同Katrina傾下電話，當時男方除咗講受訓好辛苦之外，亦有話好掛住同好想返香港見Katrina。經過9個月嘅受訓後，男方終於返香港3日，而佢仲約咗Katrina出嚟見面。

喺約會後，佢哋都感到依依不捨，所以佢哋就係地鐵站流連咗好耐，男方喺合照上簽名留念，仲寫咗一封韓文情信畀Katrina，當時女方覺得好感動，之後呢位男星前度就返回韓國，二人亦有繼續聯絡。去到男方出道後，男方亦有返香港並邀約Katrina見面，不過女方認為二人冇將來，所以未有見面，之後仲發現男方取消追蹤咗自己，戀情就此告終。