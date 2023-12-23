成功補習班｜藍正龍花近百萬台幣重現張國榮《Monica》 笑談食泡麵睇AV情節：半真半假

不會放棄演戲

現年44歲的藍正龍自言是幸運兒，演了15年戲，繼2019年首次執導《傻傻愛你，傻傻愛我》後，能在不足5年內第二次執導，為了致敬2018年逝世同志紀錄片導演陳俊志，他更是身兼編導監三職，上了寶貴一課，「不是開玩笑，尤其當真要請投資人簽名，真金白銀的投資，不是簡單的事。」兩部執導的電影都取得好口碑，問到會否放棄演戲、專注做導演時，藍正龍就認為世界很大，毋須規限只做演員或導演，「拍電影需要有長遠的計劃，要花時間去創作，其間有喜歡的劇本便會去演。」

不勇敢就活在自己影子裡

藍正龍於14歲時認識補習班老師陳俊志，當時仍不知甚麼是同性戀，後來在他家裡看到相關書籍和寫真，又知道他跟男友同住，起初也有點害怕，不過回想，「他也是個蠻好的大人，像哥哥一樣照顧我們，沒做甚麼奇怪事，他又不是故意去做甚麼，全部從心而發，不管他喜歡男生或女生，也是個好長輩。」陳俊志儲夠錢就往紐約讀書，畢業返台就開始拍紀錄片，藍正龍坦言受對方啟發走上導演路，「他把自己的觀點拍出來，需要很大勇氣，因為必然會受批評。」作為藝人當然也受過批評，戲裡有句對白是「不勇敢就活在自己影子裡，要改變才能活在陽光」(大概意思)，正是藍正龍從恩師所學的處世之道，「我已經四十幾歲，如果做得不錯，還可堅持就堅持，然後虛心接受意見，若真的做得不夠好，就好好反省。」