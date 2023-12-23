成功補習班｜藍正龍花近百萬台幣重現張國榮《Monica》 笑談食泡麵睇AV情節：半真半假

金鐘視帝藍正龍身兼導演、編劇、監製並客串演出的青春成長喜劇《成功補習班》(After School) ，取材自成長的親身經歷，作為對恩師摯友兼已故導演陳俊志的紀念。影片獲選為今屆台北電影節閉幕電影，同時入選第20屆香港亞洲電影節「影迷別注」單元，藍正龍早前應亞洲電影節邀請來港出席放映活動，並接受本報專訪，分享年少時的性向疑惑、睇AV、食泡麵的成長片段，親解戲中選唱張國榮名曲《Monica》及致敬港產片的緣由，當然還會分享如何受恩師啟發走上導演路。
不會放棄演戲
現年44歲的藍正龍自言是幸運兒，演了15年戲，繼2019年首次執導《傻傻愛你，傻傻愛我》後，能在不足5年內第二次執導，為了致敬2018年逝世同志紀錄片導演陳俊志，他更是身兼編導監三職，上了寶貴一課，「不是開玩笑，尤其當真要請投資人簽名，真金白銀的投資，不是簡單的事。」兩部執導的電影都取得好口碑，問到會否放棄演戲、專注做導演時，藍正龍就認為世界很大，毋須規限只做演員或導演，「拍電影需要有長遠的計劃，要花時間去創作，其間有喜歡的劇本便會去演。」
不勇敢就活在自己影子裡
藍正龍於14歲時認識補習班老師陳俊志，當時仍不知甚麼是同性戀，後來在他家裡看到相關書籍和寫真，又知道他跟男友同住，起初也有點害怕，不過回想，「他也是個蠻好的大人，像哥哥一樣照顧我們，沒做甚麼奇怪事，他又不是故意去做甚麼，全部從心而發，不管他喜歡男生或女生，也是個好長輩。」陳俊志儲夠錢就往紐約讀書，畢業返台就開始拍紀錄片，藍正龍坦言受對方啟發走上導演路，「他把自己的觀點拍出來，需要很大勇氣，因為必然會受批評。」作為藝人當然也受過批評，戲裡有句對白是「不勇敢就活在自己影子裡，要改變才能活在陽光」(大概意思)，正是藍正龍從恩師所學的處世之道，「我已經四十幾歲，如果做得不錯，還可堅持就堅持，然後虛心接受意見，若真的做得不夠好，就好好反省。」
看港產片成長：神一樣的存在
《成功補習班》紀錄了3位17歲男生的成長故事，雖是台灣電影，卻看到一班學生跳唱張國榮首本名曲《Monica》，還有向港產電影如《喜劇之王》致敬的情節。藍正龍指《Monica》的廣東話歌詞，跟劇情配合，又能代表了八十年代的流行文化，而最重要原因是陳俊志的偶像正是張國榮，他透露，「老師本來是陳百強的粉絲，很討厭張國榮與陳百強競爭，後來看到哥哥演唱會的表現，覺得他做了很有力量的舉動(突破性別界限)，後來就鍾意張國榮。」不過，要取得版權絕不容易，足足花了兩個月時間，用了接近七位數的台幣才搞定。藍正龍自言是港產片迷，尤其崇拜星爺周星馳，「那時的台灣都看香港電影和音樂，例如《逃學威龍》、《賭神》等，陪伴我們成長，現在仍會重看。」問到可曾想過與前輩合作，他笑言，「我沒有這麼幸運，他們是神一樣的存在！」
兄弟間的曖昧
電影主角張正恆(詹懷雲飾)是藍正龍的投射角色，戲裡與情同手足好友程翔(邱以太飾)，陷入性向的疑惑。藍正龍坦言有位一起長大的好兄弟，戲中兩位男生半裸同床的畫面，實是取自他的親身經歷，「有次練完波很累，因他的家有冷氣，便在他家裡午睡，然後覺得我的頭很癢，原來他在撫我的頭髮，我立即問他：『你做甚麼的夢？把我當成甚麼？』我很記得這情景，在寫《成功補習班》劇本時討論，如果我真的喜歡他，我們的友情會變成怎樣？我們四十幾歲仍能做朋友嗎？其實我想討論若是朋友之間產生了愛情，那年代的男生讓怎辦？我覺得大家對性別很混亂，一定曾發生這種事。」
食泡麵 燙傷下體
戲裡另一爆笑場面是詹懷雲戴著奇怪的「解碼眼鏡」，吃著燙熱的泡麵睇AV，被突然返家的家人撞破，結果燙傷下體，藍正龍笑言，一半真一半假，至於飯島愛的AV呢？他不諱言，「我們那年代的男生都會看，不過小時候比較害羞不敢講啦。」原來他成長的年代，真的有聲稱能「解碼」的眼鏡，但都是騙人的玩意，而藍正龍本人很喜歡吃很燙的泡麵加蛋，「我同學試過獨自戴著眼鏡看電視時，被突然返家的母親發現，我某天在寒流天氣下吃泡麵，想起如果被泡麵燙傷下體，應該很痛吧！」於是就巧妙地結合成戲中的情節。
文：Grace 攝：林俊源
場地：PREMIERE ELEMENTS