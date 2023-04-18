成龍為新片《龍馬精神》製造大量網路熱話 殊不知票房竟然得呢個數…

《龍》故事講述昔日風光的龍虎武師老羅（成龍 飾）一夜變調，現今的他窮困潦倒，與他的愛馬赤兔相依為命，一人一馬在片場靠着跑龍套過日子。老羅一心想將赤兔培養成動作巨星，然而天外飛來橫禍！

到底係經驗豐富，定係上咗年紀講嘢尺度大啲？可以肯定從影多年嘅成龍好識製造話題！佢驚世金句多到不得了，近期為咗宣傳新戲《龍馬精神》又有勁爆言論！

老羅與赤兔無端身陷官司，只能求助於多年未見的女兒小寶（劉浩存飾），和她的律師男友乃華（郭麒麟飾）。戲中穿插大量動作場面，最後成龍同女兒和解又認可女婿能力大團圓結局。

宣傳當然會狂講戲內動作場面有幾危險，不過正經花絮邊有爆點？所以一開宣傳成龍就玩自爆，批評年輕人氣演員遲到早退唔專業，又話人無演技，兼踩埋投資者唔識貨，要有人氣王先肯畀錢開戲。好死唔死仲要舉易烊千璽做例子，一次過得罪fans、年輕觀眾同投資人！

「很高興和這麼爛的演員合作」

一個爆點又點夠，成龍出席校園觀影活動時再爆「很高興和這麼爛的演員合作」，講完即時改口話自己國語麻麻，佢其實想講「優秀演員」喎，個解釋牽強到呢。不過講真話又可以上微博熱搜，一石二鳥宣傳度十足！

《龍》故事以老人重拾事業第二春為題，但係以學生為目標觀眾，劇組不停做免費校園Show，請學生免費睇戲。近日就盛傳中國傳媒大學宣傳時，被導演系學生問「點解拍套咁爛嘅戲？可唔可以退返飛錢？」，仲話全場學生拍爛手掌和議！劇組隨後澄清無人要求退飛，多謝大家嘅批評會繼續學習。

電影話題十足日日上微博熱搜，搵埋票房次次幾十億嘅吳京客串都救唔到票房，因為口碑非常麻麻，內地影視評分網豆瓣對套戲有大量負評，結果上映9日只係得1.23億人仔！其實成龍唔拍戲可以考慮改做網紅，hit rate肯定夠！

原文刊登於 電影LOL