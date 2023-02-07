成龍認拒演《奇異女俠玩救宇宙》 楊紫瓊親證主角原本係男人

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》成為金球獎史上第二位亞裔影后，更殺入下月舉行的第95屆奧斯卡，跟另一大熱作《Tár》的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）爭奪影后寶座。《奇異女俠玩救宇宙》在奧斯卡榮獲最多的11項提名，電影已成為楊紫瓊的代表作。至於金球獎最佳男配角關繼威，在片中與楊紫瓊扮演夫妻表現相當亮眼，對於導演關家永（Daniel Kwan）和Daniel Scheinert曾斟成龍演出其角色，最後卻未能成事，楊紫瓊近日上《BBC》節目受訪再談起此事，並透露如果成龍接演，她的角色定位會完全不同！

成龍：他們是先找我演出

楊紫瓊跟電影《貓王》（Elvis）影帝奧斯汀畢拿（Austin Butler）一同為節目任嘉賓，她向主持透露，當初《奇異女俠玩救宇宙》的劇本是以男性為主角，原本屬意由成龍擔演，楊紫瓊在片中飾演成龍的妻子。不過最後成龍決定辭演，主角亦由男性改為女性，得知電影如此成功，楊紫瓊表示曾收到成龍傳來的訊息，並說：「恭喜妳！妳知道他們是先來找我演出嗎？」楊紫瓊即回覆：「這是你的損失，謝謝你，兄弟，你幫了我一個大忙。」此時奧斯汀畢與其他嘉賓也嚇了一驚，不過楊紫瓊強調跟成龍是好友，而他退出是和導演討論後所做的決定，因為成龍非常忙碌，而楊紫瓊又笑說，當初拿到劇本時一度覺得導演瘋了，因為很少有劇本找有點年紀的女性當主角，這角色是一位十分普通的女人，但卻認為所有女性都是超級英雄，她也喜歡這部電影傳達的訊息。