成龍辭演造就最佳男配角 關繼威曾住香港越南難民營 20年冇戲拍轉做幕後

1971年生於越南西貢（現稱胡志明市）嘅關繼威係越南華僑，7歲時家人因為局勢而出國，後來到達香港，曾經住喺越南難民營。之後關繼威一家獲安排移民美國，並住在洛杉磯唐人街。1983年，導演史提芬史匹堡嘅電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》需要一位亞裔童星演出，並去到小學搞面試，12歲嘅關繼威當時帶細佬去試鏡，點知自己反而被相中，最後成為戲中為Dr. Jones帶路嘅Short Round。後來關繼威拍過電影《小靈精》等，但隨住成長演出機會反而減少。

曾有20年無做演員

關繼威得到金球獎後，喺感言提到亞裔演員演出機會唔多。的確，關繼威喺90年代末因為冇工開，索性去南加州大學讀電影，後來成為幕後人員，包括為港產動作片導演元奎做龍虎武師，以及喺王家衛嘅《2046》做副導演。關繼威喺2001年演出過港片《無限復活》，同鄭伊健及張栢芝有對手戲，而呢套戲之後，佢有20年冇做過演員！

成龍辭演即把握機會

2018年上映嘅《我的超豪男友》(Crazy Rich Asian)成功突破荷里活對亞裔演員嘅局限，片中飾演闊太嘅楊紫瓊因為呢套戲事業再上一層樓。當時關繼威只係以觀眾身份去睇戲，但卻十分感動，仲前後睇咗《我的超豪男友》3次，並且搵經理人幫佢安排復出幕前。估唔到2星期後，關繼威就有機會為《奇異女俠玩救宇宙》試鏡，並且遇著導演原本屬意演楊紫瓊老公嘅成龍辭演，令佢有機會重返幕前。即使有龍虎武師嘅經驗，關繼威為咗呢個角色都做足準備，仲話喺屋企練習戲中用腰包打架嘅動作時，打爛唔少家具，令老婆唔多高興！

關繼威嘅演出令業界眼前一亮，未得獎前已經確認會拍Marvel劇集Loki第2季、Disney+網劇American Born Chinese 及電影The Electric State等，估計得獎後會有更多演出機會。

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